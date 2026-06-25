Scafati Basket, patron Longobardi: "Pochi tasselli per completare la squadra" Il club apre a nuovi sponsor. E il sindaco Aliberti annuncia novità per il PalaMangano

Un primo bilancio della programmazione in vista della serie A. La Givova Scafati fa il punto della situazione attraverso la voce del patron Nello Longobardi. “Sarà una squadra iper-atletica, carica di agonismo come piace a coach Piero Bucchi. E con un gruppo di italiani ancora una volta guidato da Bruno Mascolo, sarà lui il nostro capitano. Dalla prossima settimana cominceremo ad annunciare i nomi. Avrei tenuto Caroti con tutto il cuore – rivela Longobardi – è professionista serissimo e una grande persona. Così come lo sono Caleb Walker e Terry Allen, ai quali vanno gli auguri di nuovi successi in carriera”.

Nuovi sponsor all'orizzonte

Il budget e la ricerca di ulteriori sponsor rappresentano la vera sfida, fuori dal parquet, per la società. “Avremo sulle nuove divise alcuni marchi nuovi – prosegue il numero uno del club – ma abbiamo la necessità di far crescere il nostro budget. L’anno scorso eravamo tra quelli che avevano un monte investimenti tra i più alti della serie A2. Oggi ci ritroviamo nella situazione opposta, ci scontriamo con colossi economici in serie A. Per questo stiamo verificando la possibilità di individuare un nuovo title sponsor. Con Givova ci sarà sicuramente una partnership di sponsorizzazione tecnica. Ma abbiamo intrapreso, di comune accordo con il proprietario di Givova, Giovanni Acanfora, un percorso che potrebbe portare la società a cogliere altre opportunità. Questo ci consentirà, soprattutto, di far lievitare il budget da investire. Anche perché sarà un campionato estremamente competitivo. Inoltre, a breve lanceremo la campagna abbonamenti. Abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico, ci aspettiamo una buona risposta da parte dei tifosi”.

Il tema infrastrutture

Presenti il vicepresidente Luigi Di Lallo; il direttore marketing di Givova, Gennaro Cozzolino; il presidente della commissione consiliare sport del Comune di Scafati, Raffaele Ciliberto; e il sindaco Pasquale Aliberti. Proprio il primo cittadino ha confermato la partenza dell’iter procedurale per i lavori di adeguamento della Beta Ricambi Arena – PalaMangano. Che interesseranno l’ala degli spogliatoi, la sala stampa, la creazione di una zona hospitality e di due chioschi, altri interventi di manutenzione e l’acquisto di due nuovi canestri, comprensivi di impianti e led, adeguati per la massima categoria. Questo primo intervento sarà concluso tra fine luglio e i primi giorni di agosto, in modo da consentire l’immediato utilizzo del palazzetto. “Il sindaco Aliberti e il Comune di Scafati ci sono vicini – ha ribadito Longobardi – e confidiamo nella celerità degli interventi al palazzetto per farci trovare pronti dal punto di vista infrastrutturale. Stiamo rispettando anche il programma che avevamo stabilito nella costruzione della squadra. Probabilmente saremo tra i primi team a completare definitivamente il roster. Sul fronte degli italiani siamo al lavoro per un lungo e un esterno. Mentre per gli americani è praticamente quasi tutto definito. Grazie anche all’aiuto che ci sta arrivando a titolo personale da Nicola Alberani, direttore sportivo a Strasburgo e mio amico. Grazie alle sue conoscenze cestistiche e alle sue intuizioni, abbiamo individuato giocatori importanti sul mercato internazionale. Voglio ringraziarlo per quanto sta facendo per noi”.