La Campolongo Hosp. R.N. vince il derby, battuta la T-Group La piscina Simone Vitale si tinge di giallorosso

La piscina Simone Vitale si tinge di giallorosso. La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno vince il derby cittadino battendo per 9-5 la T-Group Arechi, per la gioia dei tantissimi tifosi accorsi alla piscina comunale. Davanti a un pubblico spettacolare, la Rari Nantes Salerno doveva vincere per restare attaccata alla capolista Roma è così è stato.

Parte fortissimo la compagine cara al presidente Gallozzi, che ipoteca la vittoria già nei primi due quarti (3-1; 3-0), chiudendo il primo tempo con un parziale che non ammette repliche, 5-1, e gara indirizzata sui giusti binari. Nonostante le pesanti assenze del capitano Scotti Galletta per squalifica e di Agostini per infortunio, entrambi difensori, la squadra si è compattata mettendo in acqua la tenacia, il cuore e l'orgoglio di indossare la prestigiosa calottina giallorossa. Ampio minutaggio anche per i più giovani del gruppo, che stanno accumulando esperienza in vista del rush finale del campionato.

"Grandissimo prova dei ragazzi sia sotto il profilo caratteriale che tattico. Tutti hanno dato il loro importante contributo, anche i giovanissimi, che hanno avuto un minutaggio importante. Complimenti a tutti!" le parole del tecnico Citro a fine gara.

Dopo un piccolo calo nella terza frazione, conclusasi 0-2 per l'Arechi, il quarto tempo finisce 3-2 per la Rari, sancendo il punteggio finale sul 9-5.

La Rari Nantes Salerno bissa dunque il successo dell'andata e resta a un solo punto di distacco dalla capolista Roma. Sabato prossimo altra trasferta insidiosa a Bari, con i pugliesi penultimi in classifica e alla disperata ricerca di punti salvezza.

CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO-TGROUP ARECHI 9-5

CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO: Santini, Luongo 2 (1 rig.), Ragosta, Polifemo, Lauria, Gallozzi 1, Fortunato 1, Cupic 1, Saviano 2, Parrilli 1, Spatuzzo, Pica 1, Gregori. All. Citro

TGROUP ARECHI: Panza, Sanges, Giordano, Esposito 1, Pasca Di Magliano 2, Esposito, Iannicelli, Iannicelli, Lobov 1, De Rosa, Baldi 1, Massa, Spinelli. All. Milic

Arbitri: Brasiliano e Ferrari

Parziali 3-1, 3-0, 0-2, 3-2

Uscito per limite di falli Polifemo (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Campolongo Hospital RN Salerno 5/10 + un rigore, Tgroup Arechi 1/7. Spettatori 250 circa.

M.G.