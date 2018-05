La Campolongo Hospital Rari Nantes asfalta 11-2 Muri Antichi Finisce 11-2 per i padroni di casa

Oggi alla piscina Simone Vitale di Salerno, si è disputata l'ultima gara casalinga della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno prima di affrontare i play off promozione. A fare visita ai salernitani sono arrivati i catanesi della Pol. Muri Antichi, che nella gara di andata ottennero un insperato pareggio. Alla Vitale, invece, partita senza storia dal primo all'ultimo minuto, con i giallorossi sempre avanti e che hanno offerto una grande prova difensiva. Nelle rare occasioni in cui la Rari, a punteggio acquisito, ha mollato un po' la presa, ci ha pensato il portiere Simone Santini a innalzare un muro invalicabile per i siciliani.

Quella disputata sabato era una gara temuta dai giallorossi, visto che con una vittoria i siciliani avrebbero potuto ancora puntare ai play off. Gli atleti capitanati da Andrea Scotti Galletta sono scesi in acqua con determinazione e la voglia di offrire una bella gara ai propri sostenitori, e così il divario tecnico è risultato incolmabile per la Pol. Muri Antichi. Da segnalare il ritorno in vasca di Agostini, che dopo essere rimasto fuori per quasi un mese a causa di un infortunio alla mano, è sembrato già in buona forma e pronto a dare il suo contributo in questo importante ultimo scorcio di stagione.

Sabato prossimo ultima di campionato a Latina, e poi l'attesa sarà rivolta agli accoppiamenti per i play off promozione.

"Abbiamo giocato con qualità ed intensità per 4 tempi ho avuto delle risposte positive dai ragazzi in vista della fase finale" il commento di mister Citro al termine della gara.

CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO-POL MURI ANTICHI 11-2

CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO: Santini, Luongo 4, Agostini, Polifemo, Scotti Galletta, Gallozzi, Ragosta, Cupic 3, Saviano 2, Parrilli, Spatuzzo 1, Pica 1, Lauria. All. Citro

POL MURI ANTICHI: Ruggieri, Impellizzeri, Nicolosi, Zovko, Leonardi, Aiello, Scebba 1, Belfiore, Castagna, Paratore, Zummo, Reina, Calarco 1. All. Puliafito

Arbitri: Cataldi e Savino

Parziali 3-0, 2-1, 4-0, 2-1

Uscito per limite di falli Agostini (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Campolongo Hospital RN Salerno 4/8, Pol Muri Antichi 2/10. Spettatori 200 circa

