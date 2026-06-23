Salernitana, sfuma Siatounis: assist per un altro centrocampista? Il Benevento mette le mani sul calciatore del Potenza: si apre un'altra pista

La Salernitana lo aveva puntato con forza. Antonis Siatounis era entrato nel mirino del direttore sportivo Daniele Faggiano. Il profilo da possibile svincolato era gradito, anche alla luce dalla capacità di abbinare forza fisica e qualità tecnica. Un giocatore moderno, dinamico, capace di interpretare diverse situazioni tattiche, profilo sia per la mediana a due che a tre. Ad anticipare tutti sul tempo però il Benevento che ha fatto valere la cornice della serie B ed ha strappato il via libera all'affare. L’intesa tra le parti sarebbe già stata raggiunta e manca soltanto l’ufficialità per definire un’operazione che andrebbe ad arricchire ulteriormente un reparto già composto da elementi di valore come Maita, Prisco, Mehic e Talia.

Obiettivo Talia

Per la Salernitana ora è tempo di virare su altri obiettivi. Il ds Faggiano lavora per Lucas Felippe del Potenza, per Mallamo rientrato al Sudtirol dopo l'esperirenza all'Union Brescia ma l'arrivo di Siatounis potrebbe spingere il Benevento a cedere Talia. Il mediano piace alla Salernitana che ne apprezza la sua duttilità e il suo dinamismo. Il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe essere un assist per favorire un accordo.