Calcio a 5: Feldi Eboli, si chiude la lunga storia d'amore con Carlos Dalcin Il leader delle foxes saluta: "Ci hai guidato con orgoglio e senso di appartenenza"

Capitano e leader. La Feldi Eboli si divide da Carlos Dalcin. Con una nota ufficiale, le foxes hanno annunciato la separazione dall'estremo difensore. Un cammino che ha accompagnato la crescita del club e quella di un ragazzo arrivato a Eboli con grandi prospettive e diventato uno dei migliori portieri del futsal italiano. Stagione dopo stagione, il numero 3 rossoblù ha saputo conquistarsi fiducia e responsabilità, fino a diventare capitano della squadra e protagonista assoluto del periodo più vincente della storia della Feldi Eboli.

Con la maglia delle volpi, Dalcin ha contribuito alla conquista dello Scudetto, della Coppa Italia e di due Supercoppe Italiana, scrivendo con le sue parate alcune delle pagine più importanti della storia rossoblù. Interventi decisivi, gol segnati, prestazioni da leader e una costante crescita tecnica lo hanno portato a essere riconosciuto tra i migliori interpreti del ruolo nel panorama nazionale.

Il capitano delle volpi ha saputo conquistare fin dal primo giorno il rispetto dello spogliatoio e l’affetto dei tifosi, con il passare delle stagioni è diventato molto più di un estremo difensore: un leader, una guida, un punto di riferimento capace di incarnare i valori della Feldi Eboli dentro e fuori dal campo. Con la fascia al braccio è stato il primo ad alzare tutti i trofei vinti dalla Feldi Eboli, un qualcosa che resterà per sempre nell’eredità sportiva del club. "La società desidera ringraziare Carlos Dalcin per ogni parata, ogni battaglia e ogni vittoria condivisa - si legge nella nota del club -. Per aver guidato la squadra con orgoglio e senso di appartenenza. Per essere stato un capitano vero. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera e per le nuove sfide che lo attendono, con la consapevolezza che il suo nome resterà per sempre legato ai successi e alla crescita della Feldi Eboli".