Chiude in bellezza la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno Ora il Crocera Stadium di Genova nei play-off

Ultima gara di campionato sabato pomeriggio per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, che a Latina ha chiuso la stagione regolare con una vittoria, 9-7, e ora può pensare ai play off dove affronterà la terza classificata del girone nord. A Latina il tecnico dei giallorossi Matteo Citro ha testato la tenuta dei suoi in vista delle gare che contano: "Abbiamo giocato una buona partita in entrambe le fasi, è stato un buon test in chiave play off" ha dichiarato a fine partita.

Gara sostanzialmente equilibrata con i salernitani che hanno prevalso nel primo e nell'ultimo quarto (2-0 e 4-1), mentre nei due tempi centrali è stato il Latina a prevalere (1-3 e 2-3). Il valore dei laziali, piazzatisi terzi, anche se distanti da Rari Nantes e Roma e che approderanno anche loro ai play off, ha reso la gara interessante e intensa, a tutto vantaggio della preparazione per i prossimi impegni. Tra i giallorossi in evidenza Agostini, autore tra l'altro di tre gol, mentre dall'altra parte si è messo in luce l'ex di turno, Maras, anche lui tre volte a segno. I sostenitori della Rari Nantes Salerno si preparano per la prima gara di play off che si giocherà alla Simone Vitale mercoledì 6 giugno.

Sorpresa di classifica all'ultima giornata - Il Crocera Stadium di Genova, supera il Plebiscito Padova e accede ai play off da terza classificata. Saranno dunque i genovesi gli avversari della Rari Nantes Salerno nel primo turno dei play off promozione. Come detto, prima gara che si disputerà alla piscina Vitale mercoledì 6 giugno

LATINA PALLANUOTO-CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO 7-9

LATINA PALLANUOTO: Bonito, Simeoni 1, Giugliano, Migliaccio 1, Mazzarino, Falco, Mellacina, Maras 3 (1 rig.), Parisi 1, Priori 1, Barberini, Mele, Marini. All. Mirarchi

CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO: Santini, Luongo 1, Agostini 3, Polifemo, Scotti Galletta 1, Gallozzi, Ragosta, Cupic 1, Saviano 2, Parrilli, Spatuzzo, Pica 1, Lauria. All. Citro

Arbitri: Lo Dico e Rovida

Parziali 0-2, 3-1, 3-2, 1-4

Uscito per limite di falli Gallozzi (S). Superiorità numeriche: Latina Pallanuoto 1/11 + un rigore, Campolongo Hospital RN Salerno 3/9. Spettatori 100 circa.

M.G.