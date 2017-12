Prevendita, ecco il dato finale Spalti vuoti al Barbera, ottima risposta da Salerno

Chi si aspetta un clima infuocato come quello che in passato ha regalato tanti punti al Palermo, probabilmente non ha seguito l'attuale campionato di serie B; il Renzo Barbera, infatti, è uno degli stadi più vuoti della cadetteria soprattutto in relazione alle potenzialità della piazza e al blasone di un pubblico che, anche in A, ha trascinato la squadra del cuore verso imprese apparentemente impossibili. Del resto la contestazione dei gruppi ultras nei confronti del presidente Zamparini e il numero di abbonamenti sottoscritti (2063) lasciavano presagire spalti abbastanza deserti per tutto l'arco della stagione nonostante gli innumerevoli appelli della società, dei calciatori e dell'allenatore. Il primo posto attuale non sembra aver mutato gli scenar: per la sfida di stasera contro la Salernitana, ad ora, sono stati venduti 1766 biglietti, quasi tutti per il settore curva Nord. Agl iirriducibili rosanero vanno aggiunti i 255 salernitani che, sfidando cattivo tempo, problematiche di trasporto, costi e periodo di festa, hanno deciso di seguire la squadra del cuore fino all'ultima trasferta dell'anno, con la speranza di rivivere una serata magica come accadde nel 2004. Loro hanno già vinto, il fattore dodicesimo farà la differenza anche in campo esterno?

Gaetano Ferraiuolo