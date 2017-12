Rabbia Bernardini: siamo forti, sul mercato non serve nulla! VIDEO | Il difensore: "Fa troppo male andare alla sosta così, guai a guardare la classifica"

Ospite della trasmissione "Derby" in onda su OttoChannel, il difensore della Salernitana Alessandro Bernardini ha analizzato così il ko odierno: "Ci può stare che nei primi minuti soffri il palleggio della prima in classifica in casa propria, non mi suona strano e lo accetto. Cerchiamo di trovare le cose positive in una serata che fa molto male: in 10 contro 11 abbiamo costruito due grosse occasioni per pareggiare, forse lo avremmo anche meritato. Sono molto nervoso per questi due risultati così pesanti, è brutto perdere due gare consecutive per 3-0 avendo giocato tutto sommato bene. Dà fastidio andare alla sosta in questo momento così difficile, se dico che ho visto una buona Salernitana posso sembrare una voce fuori dal coro visto che abbiamo perso e ci siamo allontanati dalle zone importanti della classifica, ma io non sono preoccupato perchè lavoriamo bene. Il primo gol era evitabile, poi dopo il 2-0 siamo crollati psicologicamente ancor di più dopo l'uscita dal campo per l'infortunio di Zito.La sosta? Tornare in campo tra sette giorni dopo due mazzate del genere poteva essere controproducente, ben venga fermarci per un po' e ragionare sugli errori che stiamo commettendo. La classifica non dobbiamo guardarla: l'anno scorso abbiamo chiuso il girone d'andata a 24 punti e alla fine abbiamo sognato ai play off, quest'anno c'è grande equilibrio e sono convinto che questa squadra troverà una continuità vera soprattutto in casa. Il ko col Foggia mi ha dato proprio fastidio, una squadra che vuole fare il salto di qualità deve sfruttare il fattore casalingo. Il mercato? La rosa è competitiva, siamo forti e ci sono nomi di categoria che hanno curriculum e presenze. Non c'è bisogno di grossi innesti, c'è solo da lavorare per ritrovare quell'attenzione e quel carattere che avevano fatto la differenza per buona parte del girone di ritorno".

Gaetano Ferraiuolo