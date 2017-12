Tedino: primato meritato, buona Salernitana Il mister analizza la gara in conferenza stampa

Riportiamo di seguito uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico del Palermo Tedino durante la conferenza stampa post partita: "Siamo primi in classifica con merito, abbiamo fatto un percorso non propriamente semplice e siamo riusciti a ritrovarci in vetta alla classifica con grande spirito di sacrificio e crescendo esponenzialmente partita dopo partita nella seconda parte del girone d'andata. Ho la fortuna di avere a disposizione un gruppo che mi segue, che si applica molto durante la settimana e che a mio avviso ha metabolizzato la retrocessione della passata stagione trasformandola nella rabbia giusta per arrivare al risultato quest'anno. Quando avremo nuovamente a disposizione il miglior Nestorovsky faremo un grosso salto di qualità sia sul piano dell'esperienza, sia su quello fisico. Guai, però, a pensare di essere già arrivati al risultato: oggi, nonostante la superiorità numerica, abbiamo sbagliato l'approccio alla gara in alcuni momenti permettendo alla Salernitana di creare i presupposti per pareggiarla, fortunatamente il 2-0 l'ha chiusa definitivamente, ma dobbiamo crescere e migliorare sotto questi aspetti che, alla lunga, fanno la differenza".

Redazione Sport