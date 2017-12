Angolo web: Lotito, Palermo primo con 4mila spettatori! I tifosi: "Serve un grande attaccante, Salerno non merita questa classifica. Donnarumma..."

Come di consueto, tanti tifosi della Salernitana si stanno scatenando sui social per commentare l'amara sconfitta di questa sera. Ecco uno stralcio dei pareri raccolti sul web, con il mercato argomento gettonatissimo: "Se tutto va bene se ne parla il 31 gennaio per prendere qualche scarto" dice Gianluca Razzino, "Purtroppo Colantuono è un allenatore che non riesce a trasmettere nulla sul piano caratteriale" aggiunge Andrea Catalano, tifoso del Bari che ben conosce le caratteristiche del tecnico granata. Molto dura l'analisi di Enzo Iannone: "Rodriguez, Bocalon, Rizzo, Cicerelli, Asmah, Della Rocca, Pucino, Gatto, Di Roberto, Rosina, Zito: la squadra non è all'altezza, senza programmazione è impossibile anche solo pensare alla serie A. La stampa alimenta troppo spesso facili entusiasmi anche solo dopo una vittoria"."Servono i giocatori" il laconico commento di Alfonso Zammarrelli, "Credo che quest'anno abbiamo costruito una squadra per vivere un campionato tranquillo, Colantono è indiscutibile come allenatore, ma la vera Salernitana la vedremo l'anno prossimo, quando potrà lavorare sin dal ritiro e dare un'impronta di gioco ai calciatori" aggiunge Antonio Mandetta. "Secondo me Bocalon se la cava, i suoi 15 gol li farà. Rodriguez è inguardabile e va ceduto subito" il parere di Federico Landi e Bruno Voto, ma in tantissimi indicano in generale nel reparto offensivo l'anello debole di una Salernitana che segna pochissimo e che ha lasciato partire forse con troppa disinvoltura un bomber come Donnarumma.

"Sono malato di Salernitana, ma non si può non dire che queste prestazioni sono vergognose. Sono abbonato da 20 anni, ma sono particolarmente offeso" sostiene Carmine Tedesco. "Lotito, a Palermo sono primi con 5mila spettatori: al posto di dire sempre le stesse cose, metti mano al portafoglio e fai la squadra perchè siamo più scarsi dell'anno scorso"è altro pensiero molto gettonato, tesi sposata per esempio da Carmine Prisco, Alberto D'Aiuto, Giovanni Apostolico, Umberto Petolicchio e Enzo Lodato. "Non si può criticare sempre Bocalon: oggi ha avuto due palle giocabili, ha colpito un palo e segnato quasi un gol. Se gli arrivasse qualche palla in più..." la "difesa" a Bocalon di Francesco Apicella. "Credo in questa squadra, ma manca un centrocampista fortissimo e un attaccante che veda la porta. Colantuono, signor allenatore, non basta: spero che a gennaio avremo sorprese importanti, il mister è una garanzia e non è certo venuto per vivacchiare in B" il messaggio propositivo e ottimistico di Carlo Greco, al quale risponde Alessandro Colucci: "Bocalon inguardabile, da Lega Pro". "Bollini ci ha rovinato: l'anno scorso ha bruciato Donnarumma, quest'anno ha schierato le due punte pur avendo a disposizione attaccanti non all'altezza. Bocalon non sa fare uno stop"l'interessante frase di Carlo Caldarelli, amara chiosa di Davide Giardini:"Se prendi tre gol col Foggia, come vuoi sperare di non naufragare a Palermo?"

Gaetano Ferraiuolo