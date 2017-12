Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo della 21^ giornata Squalificati Vitale e Minala per la Salernitana

Dieci squalificati. E’ la principale decisione del Giudice sportivo dopo l’ultima giornata del girone di andata della Serie B ConTe.it. Tutti per un turno, eccetto l’olandese Da Cruz del Novara per due.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso ripetutamente nel proprio settore numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DA CRUZ Alessio Sergio (Novara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione), e per avere, al 40° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASCIONE Emmanuel (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUCARELLI Alessandro (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

VITALE Luigi (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ERAMO Mirko (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FAZZI Nicolo (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAOLUCCI Andrea (Ternana Unicusano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

