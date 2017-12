Serie B, spettatori: vuoto a Palermo, boom a Foggia Salerno e un quinto posto "falso", a Carpi il flop del girone d'andata

Freddo, gelo, pioggia e festività non hanno certo favorito l'afflusso del pubblico sugli spalti in quest'ultimo turno del girone d'andata e del 2017. Come sempre, però, alcune piazze sono riuscite a portare allo stadio un gran numero di spettatori, al contrario di top club che lottano per il vertice, ma che sono stati abbandonati dalle rispettive tifoserie. Questa settimana, manco a dirlo, il primo gradino del podio se lo aggiudica lo Zaccheria di Foggia: in 12mila hanno assistito al big match contro il Frosinone, davvero incomprensibile che una squadara così seguita e sostenuta abbia un rendimento casalingo così disastroso riscoprendosi bella, spavalda e concreta in trasferta. Nel girone di ritorno il Foggia dovrà nuovamente trasformare lo stadio amico in un fortino, viceversa sarà davvero dura salvarsi. Secondo posto per il Tardini: per Parma-Spezia c'erano 11mila persone, in media con quanto accaduto per tutta la stagione. Dietro Foggia e Parma il vuoto assoluto: il Palermo capolista ha festeggiato il titolo di campione d'inverno dinanzi a 5500 persone (255 da Salerno), il Pescara ha vinto lo scontro diretto col Venezia aiutato da 6500 irriducibili, in 7300 hanno invece contestato il Perugia dopo il ko interno con l'Empoli.

Salerno, nella speciale classifica del tifo, resta quinta, ma è un dato leggermente falsato: il Frosinone, se non avesse giocato in campo neutro le prime gare casalinghe, avrebbe certamente battuto la torcida granata che, per ora, ha portato sugli spalti 100482 persone, 10048 in media. Meglio hanno fatto Bari, Cesena, Foggia e Parma, l'Arechi era decisamente più pieno e coinvolgente in Lega Pro. La gara con più spettatori del girone d'andata è stata il derby pugliese Bari-Foggia (33567 spettatori, 2000 nel settore ospiti), quella meno seguita Frosinone-Cittadella (912 paganti), ma si giocava ad Avellino. Carpi-Foggia è, dunque, il vero flop di questo primo scorcio di stagione: al Cabassi c'erano 1400 persone, quasi un terzo nel settore ospiti. Ecco il quadro nel dettaglio relativo all'ultimo turno:

Avellino-Ternana 3349 spettatori

Brescia-Ascoli 5500 spettatori

Carpi-Bari 2145 spettatori

Cremonese-Cesena 6242 spettatori

Entella-Novara 1596 spettatori

Foggia-Frosinone 12mila spettatori

Palermo-Salernitana 5769 spettatori

Parma-Spezia 10954 spettatori

Perugia-Empoli 7360 spettatori

Pescara-Venezia 6866 spettatori

Pro Vercelli-Cittadella 2276 spettatori

Gaetano Ferraiuolo