Lotito: ho già chiesto il Var, mercato da fare con il tecnico Il co-patron della Salernitana apre alla tecnologia anche in Serie B

L’ausilio delle nuove tecnologie nel calcio è il futuro. Lo abbiamo visto in Serie A in questa stagione, dove con il Var si sono ridotti al minimo i consueti errori arbitrali. Presto potrebbe essere la volta anche della serie cadetta. La Salernitana ha avuto da recriminare diversi episodi nell’ultima gara contro il Palermo, e Colantuono nel post-partita, ha ampiamente fatto intendere che l’introduzione ai nuovi mezzi anche in Serie B, è un fattore di estrema importanza. Dello stesso avviso è Claudio Lotito, il quale attraverso le pagine de La Città, ha reso noto come si sia fatto immediatamente sentire: «Basta errori, ora si deve introdurre la tecnologia anche in serie B. Siamo penalizzati, serve l’innovazione. Già mi sono fatto sentire con chi di dovere. Gli ultimi risultati sono stati condizionati dagli episodi».

Condizionati probabilmente sì, ma non si possono addossare tutte le colpe di questa crisi di risultati a delle sviste arbitrali. La rosa della Salernitana va rinforzata se si vuole puntare ad un piazzamento play-off, e l’imprenditore romano cerca di dare rassicurazione anche in questo senso: «Non ci tireremo indietro. Ci sono dei giovani validi che possono fare al caso della Salernitana. Decideremo insieme all’allenatore se c’è la possibilità di farli giocare».

S.G.