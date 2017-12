Inchiesta Granatissimi sul mercato, il parere dei lettori Tanti calciatori da cedere a e innesti di qualità il risultato del sondaggio

Siamo al giro di boa, la Salernitana ha chiuso il girone di andata a 26 punti. In classifica compare come prima sul lato destro e la classifica corta della serie B incoraggia l’aggancio alla zona play-off, inanellando una breve serie di risultati utili consecutivi, ma al tempo stesso bisogna guardarsi le spalle. Le quattro sconfitte nelle ultime sei gare, evidenziano un trend negativo abbastanza preoccupante. Due sconfitte con la vecchia gestione tecnica e altrettante con l’attuale, per giunta anche abbastanza “demoralizzanti”, considerati i risultati contro Foggia in casa e Palermo fuori. L’arrivo di un allenatore come Colantuono è un messaggio chiaro da parte della società: non ci si accontenta di una salvezza tranquilla. La squadra non è male, ma per fare un salto ulteriore di qualità ha bisogno di ritocchi in entrata, ma anche in uscita. Inutile trattenere giocatori poco utilizzati che trasmettono solo malumore allo spogliatoio e al tempo stesso, sostituirli con altri più “motivati”. Granatissimi.Ottopagine ha lanciato ieri sulla propria pagina Facebook un sondaggio, al quale hanno risposto in tanti: “Dove dovrà operare sul mercato la Salernitana? Scegli il ruolo e fai i nomi dei calciatori che secondo te non fanno parte del progetto e che a gennaio devono essere ceduti”. Le risposte in generali sono orientate per rinforzi in tutti i reparti, in particolare a centrocampo e in attacco, con relativo sfoltimento della rosa. Di seguito riportiamo alcuni dei commenti dei nostri lettori inerenti all’inchiesta:

Federico Russo: credo che la Salernitana debba prima liberarsi di calciatori ormai cotti, e di altri che non servono al progetto tecnico, poi acquistare sicuramente un centrale difensivo forte, due centrocampisti di grande livello, e tralasciando Coda, un attaccante che possa garantire almeno 15 gol.

Amalia Michele: via Rosina, Di Roberto, Kadi, Rodriguez, Signorelli, Odjer, Della Rocca. Prendiamo due centrocampisti un esterno e un attaccante anche un terzino.

Nicola D'Antuono Acquisti: almeno un bomber (Coda? Avenatti? Denis?), un attaccante esterno molto forte (Falletti?) e un centrocampista di qualità (Di Gennaro? Crecco?)); Cessioni: Rosina, Kadi, Cicerelli, Rizzo, Della Rocca, Asmah, Rodriguez. Modulo preferito: 4-2-3-1

Mimmo Orilia: Attacco e centrocampo. Per le cessioni: Asmah, Cicerelli, Rizzo, Della Rocca, Kadi, Rodriguez, Rosina, Signorelli.

Molto severo e singolare il giudizio di Alfonso Calabrese: Il mio sogno è Vitale via. Gli risponde Andrea Parrella: Quando un calciatore è convinto di saper tirare solo lui le punizioni, solo lui i calci d'angolo, solo lui sa crossare e non ne azzecca una è giusto che cambi area!!! Senza contare che ancora non ha capito che è sulla lista nera degli arbitri e lui imperterrito continua a fare falli da ammonizioni ed espulsioni! Servono calciatori che si mettono a disposizione della squadra e non pretendere che le partite le puoi vincere a modo proprio!!!

Salvatore Bottone: Di Gennaro, Crecco, Coda e un portiere esperto.

Analisi globale e molto lucida di Marco Ferrara: accendere subito un asse caldo col Bologna e prendere Da Costa, Palomeque (terzino destro 23enne spagnolo), Falletti e Avenatti (sarebbero tutti prestiti con opzione). Poi dalla Lazio Di Gennaro, Palombi e qualche altro under (prestiti secchi). Rispedire al mittente Radunovic e Asmah, prestiti per Kadi e Cicerelli, via immediatamente Zito, Rosina, Di Roberto, Rodriguez, Della Rocca e Perico. Da valutare cessione di Odjer, Rizzo e Signorelli dietro esborso economico! 4-2-3-1 tutta la vita con Di Gennaro e Minala in mediana, Sprocati e uno tra Alex e Orlando sugli esterni e Falletti dietro ad Avenatti... Lo stesso lettore aggiunge: tutti questi risultati negativi sono sintomi di disunione nello spogliatoio... staffette in porta, staffette al centro in difesa, staffette a centrocampo per non parlarne poi dell’attacco! Non c’è tranquillità, ognuno gioca per se è basta! Punto primo individuare l’11 titolare e secondo individuare il modulo che deve essere 4-2-3-1. Gli acquisti e le cessioni ve le ho scritte, senza perdere tempo in chiacchiere...

La risposta di Alberto Yorkie D'Aiuto: magari! Gerardo Napoli aggiunge: beh sarebbe una bella squadra. Cambiare 13 giocatori? Manco a luglio si fà... Infine Avenatti e Di Gennaro sono infortunati da diversi mesi e chissà quando saranno pronti.

Di diverso avviso è Lucio Lucillo, che addossa le colpe della squadra soprattutto al reparto arretrato: cambiare tutta la difesa sono tre anni che prende gol assurdi…

Michele Merola: uno di spessore x reparto

Alberto Yorkie D'Aiuto: via Tuia, Asmah, Signorelli, Rizzo, Kadi, Cicirelli, Odjer, che lo abbiamo rovinato, Zito, Rosina, Perico, Della Rocca e uno tra Bocalon e Rodriguez e prendere un terzino destro, Di Gennaro, un altro centrocampista forte di corsa e inserimento senza palla ed una punta che faccia la differenza

Ilaria Riccio: a Gennaio prenderei 2 centrocampisti (Di Gennaro e Salzano), un attaccante (Coda) e forse un terzino destro perchè quest'anno Perico è sempre rotto! Via Asmah, Kadi e Cicerelli (questi 2 in prestito) perchè non giocano mai, Della Rocca, Rosina e Rizzo (in prestito). Forza Granata!

Nunzio Donadio: Difensori bravi sui laterali, centrali, centrocampisti centrali, esterni un vice, un nome pesante Bianchi

Alessandro Chiagano: Coda, Di Gennaro, Sau.

La riflessione di Giovanni Scafuro: leggendo le rose dei giocatori di altre squadre mi viene da pensare ma chi hanno? In B non ci sono grandi giocatori da prendere o da cedere, tutto sta nelle capacità dello staff tecnico che va istituito per bene a giugno quando si fanno le squadre. Da aggiungere la capacità societaria a creare un bell’ambiente e sincronia positiva con i tifosi per assicurare organizzazione, obiettivi in piena sintonia con tutti. Per queste ultime cose vengono spesso a galla polemiche e dichiarazioni molto negative da parte della proprietà in eterna ripetizione del numero degli abbonati e della presenze allo stadio. Ieri sera per l’ennesima partita interna del Palermo, primo con 5.000 spettatori ed il Presidente ha tenuto una squadra per intera scesa dalla serie A. Insomma, l'entusiasmo sta toccando di conseguenza i minimi storici anche se dobbiamo gratitudine alla proprietà, ma questi mi sembrano diventati i padroni delle nostre anime. Non è così.

SA Rossi: Bisogna giocare con il 442. Mandare via Della Rocca, Zito, uno tra Bocalon e Rodriguez, Odjer, Tuia, Rizzo e dare in prestito Kadi e Cicerelli. Servono un difensore centrale d' esperienza, due centrocampisti con la C maiuscola e un attaccante forte forte forte. P.s. Bocalon non è scarso ma deve giocare insieme ad un altra punta più agile e veloce (sarebbe stato perfetto Donnarumma, ma sappiamo tutti per colpa di chi se n’è andato)

Giovanni Guarino: mediano e trequartista/punta

Manolo Saggese: Uno per reparto ...

Marco Lipari: Cicerelli e Kadi in prestito in Lega Pro. Cessioni: Della Rocca, Zito, Rosina, Asmah, Rodriguez, Rizzo. Acquisti: una punta di spessore, centrocampista da affiancare a Rizzo. Speriamo torni Orlando.

Per Vincenzo Siglioccolo non servono giocatori: ci vuole un po’ di fortuna

Giovanni Milione: Portiere...... Centrocampista.... Attaccante..... Via Asmah, Della Rocca, Zito, Cicerelli, Rosina, Rodriguez, Kadi, Signorelli.... Gatto, Perico e secondo me via anche Odjer..... Anche ieri ha deluso.... ennesima

Concludiamo con il commento di Antonio Leo, che la mette sul mistico: la Salernitana dovra' operare a Lourdes...

Maurizio Grillo