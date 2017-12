Tedino: la Salernitana non meritava un passivo così pesante Il tecnico rosanero non è contento della prova dei suoi uomini ed elogia i granata

Mister Tedino non è rimasto soddisfatto della prova dei suoi uomini contro la Salernitana. Ieri sera all’aeroporto siciliano il tecnico rosanero, che era in partenza per Venezia, ha avuto modo di incontrarsi con alcuni tifosi granata al rientro dalla gara in trasferta, tra questi l’addetto stampa del Salerno Club 2010 Andrea Criscuolo ed ha scambiato quattro chiacchiere con loro.

«La Salernitana mi ha sorpreso – ha detto Tedino – non mi aspettavo il 3-5-2 da parte di Colantuono. Io non sono rimasto soddisfatto della prova dei miei calciatori. Non è stato un bel Palermo e la vittoria non è proporzionata a quanto visto in campo. Io alla ripresa dei lavori questa mattina ho tenuto a rapporto tutta la squadra, spiegando cosa non mi è piaciuto della gara contro la Salernitana».

All’obiezione di qualcuno sulla forza della sua squadra e in particolare di due calciatori come Trajkovski e Nestorovski, Tedino ha risposto: «In campo c’è anche l’allenatore. Allora a cosa serve? Basta schierare i giocatori più forti e si vince? Non è così. Nestorovski è andato spesso in difficoltà contro Bernardini. Bisogna scendere in campo con la giusta concentrazione, osservando tutte le disposizioni tecnico-tattiche. Giocando come ieri, si rischia di non andare lontano. La mia squadra è ben strutturata ed è in grado di esprimersi meglio di quanto ha fatto vedere contro la formazione di Colantuono. La Salernitana meritava di più o comunque non un passivo così pesante. Dobbiamo tenere conto anche di questo».

Maurizio Grillo