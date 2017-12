2017, tutti i numeri dei granata: 14 vittorie, Sprocati bomber I dati: Vitale re degli assist, 3 sconfitte casalinghe. Record Minala, ecco perché

Si è concluso ufficialmente il 2017, la Salernitana ha disputato un anno tutto sommato positivo alternando periodi di grandissima promiscuità ad altri particolarmente negativi. Proviamo a sintetizzare tutta la stagione attraverso i numeri contando anche le partite di coppa Italia:

-Salernitana 2017: 14 vittorie, 18 pareggi, 12 sconfitte. Punti conquistati 56, 53 dei quali durante la gestione Bollini (una vittoria e un pareggio risalgono alle gare di coppa contro Alessandria e Carpi)

-vittorie esterne 6: la Salernitana ha vinto due volte a Chiavari e una volta a Vicenza, Novara, Pisa e Avellino

-fattore Arechi: appena tre le sconfitte casalinghe, rispettivamente contro Spal, Frosinone e Foggia. Nelle prime due circostanze dirigeva l’arbitro Pasqua e i granata furono penalizzati da decisioni errate e discutibili

-sono stati segnati 50 gol, ecco la classifica nel dettaglio:

9 Sprocati

8 Coda, Bocalon

4 Rodriguez

3 Minala

2 Rossi,Vitale,Rosina, Schiavi, Ricci

1 Gatto, Zito, Busellato, Donnarumma, Bernardini, Ronaldo, Pucino

5 le doppiette, tutte quest’anno: Bocalon (due volte), Rossi,Sprocati e Rodriguez

-53 le reti subite, 20 delle quali su palla inattiva: al massimo la Salernitana ha beccato tre reti nella stessa partita ed è accaduto in ordine cronologico contro Frosinone, Perugia, Carpi, Ternana, Cesena, Foggia e Palermo. Tre è anche il massimo di reti realizzate dai granata, rispettivamente contro Carpi, Ternana, Avellino, Novara e Cesena.

-3 rigori a favore, tutti realizzati: due da Vitale (contro Ternana e Parma), uno da Coda nel derby di Benevento. 7 quelli contro: due parati da Adamonis (con Ascoli ed Entella), cinque realizzati da Benevento, Spal, Frosinone e Carpi (due volte)

-tra casa e trasferta 107482 persone hanno assistito dal vivo alle partite della Salernitana. In casa la media è di 10048, quinto dato in serie B dietro Bari, Parma, Cesena e Foggia. Il record è stato stabilito in Salernitana-Bari di questo campionato (quasi 17mila persone, 3mila da Bari), il minimo in Salernitana-Perugia (7mila presenze)

-Vitale re degli assist: sei volte il pallone decisivo è partito dai suoi piedi

-fattore curva: il 60% dei gol, tra casa e trasferta, è stato segnato attaccando verso la Sud. Emblematiche le rimonte con Avellino e Parma, ma anche le vittorie interne con Avellino, Latina ed Ascoli.

-Minala il più cattivo: 4 le espulsioni collezionate, seguito da Vitale e Odjer (2). Quasi mai la Salernitana ha giocato in superiorità numerica, ma a Parma l’avversario ha subito due cartellini rossi restando in 9. Curiosità: con l’arbitro Di Paolo, nella storia, è già accaduto tre volte! In passato Alessandria e Verona erano in doppia inferiorità numerica, stiamo parlando del torneo di serie C 2010-11.

-Minala ha segnato il gol più veloce e quello più lento: 1-0 dopo 100 secondi a Carpi, 3-2 ad Avellino al 96’. L’avversario che ha perforato con maggiore rapidità la Salernitana è stato Galano (4’ di Salernitana-Bari), quello di Frediani al 94’ in Salernitana-Foggia il più “tardivo”. Questa statistica non tiene conto dei tempi supplementari di Carpi-Salernitana, contraddistinti da due reti, una per parte.

Gaetano Ferraiuolo