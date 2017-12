Ex granata: Coda regala la prima vittoria al Benevento La società granata smentisce il ritorno del bomber. L'attaccante: "Voglio restare"

Si chiude nel migliore dei modi un anno assolutamente indimenticabile per il Benevento. La squadra del presidente Vigorito, dopo una serie di sfortunatissime sconfitte, ha ottenuto questo pomeriggio la prima vittoria nel campionato di serie B battendo per 1-0 il Chievoverona, vittima sacrificale delle matricole e delle neopromosse: l'anno scorso anche il Crotone conquistò i suoi primi tre punti a cospetto dei veneti di Maran, allenatore che in conferenza stampa ha tirato le orecchie ai suoi calciatori per la prestazione opaca offerta in terra sannita. A decidere la partita è stato un gol di Massimo Coda al quindicesimo della ripresa, primo sigillo in campionato per un attaccante tenuto in panchina per tanto tempo da mister De Zerbi, ma capace di regalarsi e di regalare al popolo giallorosso un momento di grandissima gioia. Sul web tanti applausi anche da parte dei tifosi della Salernitana che, ancora oggi, lo ricordano con affetto e riconoscenza. La speranza di un suo ritorno a gennaio, dunque, rischia di restare tale, anche perchè il direttore sportivo Angelo Fabiani e la società di Lotito e Mezzaroma hanno smentito qualsivoglia possibilità di una trattativa tra i club. Coda resta la bestia nera del Chievo: già con la maglia del Parma, sempre in serie A, segnò la sua prima rete stagionale all'esperto Sorrentino, in quel caso al Bentegodi.

Gaetano Ferraiuolo