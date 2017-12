Calciomercato: un ex granata potrebbe tornare a Salerno Il calciatore conteso anche da altre società

La Salernitana è alla ricerca di un forte difensore centrale in grado di coprire più ruoli nel reparto arretrato. Uno dei calciatori appuntati sul taccuino del ds Angelo Fabiani è Luiz Felipe (’97), già lo scorso anno in maglia granata, con sette presenze e un gol realizzato. Nell’attuale anno calcistico con la Lazio ha raccolto finora 6 presenze in Europa League, 4 in serie A e una in Coppa Italia. Il difensore gradirebbe un ritorno a Salerno, ma con l’intenzione di essere considerato uno dei punti fissi della retroguardia granata. Su di lui non solo la Salernitana, c’è anche il Bari che lo cerca con una certa insistenza e il Sassuolo, alla ricerca di un sostituto di Paolo Cannavaro, che ha dato l’addio al calcio giocato. Un giovane centrale difensivo dalla grandi qualità è l’identikit cercato dalla società nero verde.

Maurizio Grillo