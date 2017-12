Palombi, sorpasso dell'Avellino I lupi potrebbero liberare Ardemagni

Il futuro di Simone Palombi potrebbe essere in Campania, ma non a Salerno. Stando a quanto filtra in queste ore, infatti, l'Avellino avrebbe approfondito il discorso con il presidente della Lazio Claudio Lotito intavolando una trattativa ufficiale sulla base del prestito secco fino a giugno. Gli irpini sono a caccia di un attaccante duttile, desideroso di mettersi in mostra e con esperienze positive alle spalle in categoria, identikit perfetto di un ragazzo che a Terni ha fatto benissimo e che sperava di ritagliarsi uno spazio importante con la casacca biancoceleste, ancor di più dopo aver esordito da titolare in A nel match d'esordio contro la Spal. Con il passare delle settimane, però, mister Inzaghi lo ha relegato con frequenza in panchina, consigliandogli di accettare proposte allettanti dalla cadetteria per mettere minuti nelle gambe e tornare alla base ancora più carico e pronto.

Perchè Avellino e non Salerno? In granata Palombi rischierebbe di giocare poco e non avrebbe certo il posto assicurato; Lotito, del resto, ha confermato in una recente intervista che presterà alla Salernitana solo quei calciatori sui quali mister Colantuono ha effettivamente intenzione di puntare con decisione. Sempre sull'asse Avellino-Salerno potrebbero nascere operazioni interessanti; i lupi seguono Signorelli e hanno proposto in cambio il centrocampista Paghera (che al momento non rientra nei piani del ds Fabiani), occhio anche alla stima di mister Novellino nei confronti di Alessandro Rosina. Patron Taccone potrebbe dunque decidere di mettere sul mercato Matteo Ardemagni, autore di un girone d'andata negativo e richiesto dal Parma e da tanti club cadetti. In passato, prima della riconferma di Donnarumma e Coda, fu ad un passo dalla Salernitana, chissà che un giorno non si possa riaprire un discorso...

Gaetano Ferraiuolo