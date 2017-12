2017, gol e spettacolo granata: ecco i 10 più belli Coda, Sprocati e Bocalon protagonisti, impossibile non menzionare Minala al 96’

Il 2017 va in archivio e, fortunatamente, la nostra Salernitana ha segnato tanti gol di pregevole fattura che hanno fatto sognare la tifoseria granata e che resteranno a lungo nella memoria del pubblico e degli addetti ai lavori. Protagonista assoluto è stato Massimo Coda, autentico trascinatore della Salernitana per buona parte dello scorso girone di ritorno. Pur non avendo convinto in pieno, invece, nella nostra speciale classifica trova spazio anche Riccardo Bocalon: otto le reti in gare ufficiali per l’ex bomber dell’Alessandria, sostenuto dalla società e dalla dirigenza dopo le critiche di parte della piazza. Proponiamo di seguito la classifica dei dieci gol più belli in assoluto del 2017, nello spazio riservato ai commenti potrete indicare le vostre preferenze. Ecco le nostre:

10-Riccardo Bocalon, Salernitana-Ternana: la rete del momentaneo 2-2 è un autentico gioiello dell’attaccante granata, abile a liberarsi del diretto marcatore e a gonfiare la rete con un tiro potentissimo che non ha lasciato scampo al portiere umbro. Sembrava il preludio a una stagione indimenticabile, purtroppo è stata l’ultima vera prodezza di un calciatore assolutamente da ritrovare

9-Matteo Ricci, Salernitana-Cremonese: anche in questo caso Bocalon protagonista. L’ex Alessandria, dopo aver saltato due avversari in scioltezza, ha favorito l’inserimento senza palla di Ricci, bravo a battere il portiere con un tiro di punta e ad infilare il pallone all’incrocio dei pali proprio sotto la curva Sud

8-Massimo Coda, Salernitana-Spezia: la specialità della casa, il tiro a volo ad incrociare sul palo opposto. Nella circostanza molto bello anche il lancio da regista puro di Alessandro Tuia, rete fotocopia siglata qualche settimana più tardi sul campo della Virtus Entella

7-Joseph Minala, Avellino-Salernitana: non propriamente il gol più bello in assoluto della stagione, ma in questa speciale classifica non possiamo non inserire la rete che ha fatto impazzire Salerno e tutti i tifosi. Freddo e bravo il centrocampista scuola Lazio a trafiggere Radu, perfetto anche Sprocati nell’assist

6-Riccardo Bocalon, Carpi-Salernitana: sfida di coppa Italia, trentesimo secondo del primo tempo supplementare. Pallone perso a metà campo dai biancorossi, ripartenza rapidissima dell’attaccante granata e tiro perfetto all’incrocio dei pali imprendibile per Colombi

5-Mattia Sprocati, Avellino-Salernitana: prima di effettuare l’assist decisivo per Minala, l’estroso esterno offensivo granata si era messo in proprio facendo impazzire tutta la difesa irpina. In versione Alberto Tomba, Sprocati ha preso palla a metà campo, ha saltato tre avversari e ha trafitto il portiere con una conclusione in diagonale imprendibile e quanto mai precisa

4- Mattia Sprocati, Salernitana-Pescara: proprio quando tutto sembrava finito, il fuoriclasse granata ha tirato fuori dal cilindro uno dei pezzi pregiati del vastissimo repertorio calciando il pallone con assoluta precisione da posizione molto difficile. Rete bissata a Parma tre settimane dopo

3- Alessandro Rossi, Salernitana-Bari: potrebbero mettere la sua fotografia come immagine dell’album Panini, il gesto tecnico è assai simile a quello riprodotto sulle bustine delle figurine. Bravo Signorelli a crossare di prima, bravissimo il golden boy scuola Lazio a inventarsi una sforbiciata da applausi

2- Ronaldo, Perugia-Salernitana: primo e unico gol della sua esperienza salernitana, una sassata dai 30 metri inutile ai fini del risultato e della classifica, ma di una bellezza estrema

1-Massimo Coda, Salernitana-Avellino: per amor di verità il grosso lo fa Rosina che si inventa un assist da fuoriclasse assoluto che valeva da solo il prezzo del biglietto. Il sinistro al volo di Coda completa un’azione da antologia del calcio, roba da far vedere a livello nazionale e non solo.

Gaetano Ferraiuolo