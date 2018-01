Capodanno granata: marketing boom Strade piene di tifosi con materiale ufficiale

Quello che sta per concludersi è stato un Natale completamente colorato di granata per migliaia e migliaia di tifosi che, in concomitanza con le feste, hanno preso d'assalto i punti vendita per acquistare o regalare materiale ufficiale griffato U.S.Salernitana 1919. Se dal punto di vista sportivo le cose sono andate malissimo, sul piano del marketing si registra una notevole impennata nelle vendite, una risposta straordinaria di Salerno e di tutta la sua provincia che ha fatto stropicciare gli occhi alla società, ancora una volta colpita dall'incredibile manifestazione d'amore del suo popolo. Dalla divisa ufficiale alla classica tuta passando per guanti, sciarpe, cappelli, accendini, ceneriere, orologi, portafogli, zaini, borse, scarpe, pantaloncini, finanche quaderni per la scuola e cover per i cellulari: tutto il materiale a disposizione è andato letteralmente a ruba e, sotto l'albero, in molti hanno avuto modo di trovare una gradita sorpresa rinnovando il proprio atto di fede nei confronti della squadra del cuore a prescindere da classifiche e risultati.



Del resto bastava camminare sul corso o per le strade cittadine durante la vigilia di Natale per vedere quante persone indossavano una maglietta, una felpa o un giubbotto della Salernitana, un modo per rivendicare quel senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto la tifoseria granata e che, in questi giorni così speciali, si acuisce ulteriormente. Per la serie "Sacro e Profano" non sono mancate sul web foto di alberi natalizi addobbati interamente con sciarpe granata, mentre gli store Givova hanno messo in vendita centinaia di palline riportanti lo stemma del cavalluccio marino e quella data- 19 giugno 1919- da sempre impressa nel cuore di ogni salernitano. "E' nel nostro interesse diffondere il marchio U.S.Salernitana ovunque. Sappiamo benissimo quanto la gente sia innamorata di questa squadra e speriamo che le nostre idee di marketing possano essere apprezzate. Siamo pronti a moltiplicare le iniziative nel 2018, quello che merita la nostra meravigliosa tifoseria" disse Marco Mezzaroma ai nostri microfoni qualche settimana fa. In attesa che la squadra si desti dal torpore, il pubblico ha lanciato un ennesimo messaggio di amore incondizionato.

Gaetano Ferraiuolo