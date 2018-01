Calciomercato: possibile asse con la Samb Capuano potrebbe abbracciare cinque calciatori granata

Come sottolineato in diverse occasioni durante le settimane precedenti, potrebbe nascere un vero e proprio asse di mercato con la Sambenedettese, merito degli ottimi rapporti esistenti tra il ds granata Angelo Fabiani e il tecnico marchigiano Ezio Capuano. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione in questi minuti, il trainer di origini salernitane starebbe ragionando con la società di Lotito e Mezzaroma su quattro profili ritenuti assai interessanti: i giovani Kadi e Cicerelli, il centrocampista Rizzo e il difensore Popescu. Quest'ultimo è stato allenato con ottimi risultati da Capuano a Modena, ma preferirebbe restare a Salerno per giocarsi le sue carte in serie B, pur sapendo che Vitale è titolare quasi inamovibile sull'out sinistro. La Samb, dal canto suo, sta mettendo in vetrina diversi giovani: Bovi su tutti è un centrocampista che piace molto alla Salernitana e potrebbe essere opzionato per giugno in caso di mancata promozione in B dei rossoblu.

Gaetano Ferraiuolo