Salernitana: il Capodanno dei giocatori granata Ecco come i calciatori hanno passato il primo dell’anno

Al “rompete le righe” dopo la sconfitta di Palermo, i calciatori granata hanno abbandonato la casa base per riunirsi con famiglie e affetti. In questa pausa per le feste, ognuno di loro ha deciso di ricaricare le batterie a suo modo. C’è chi ha trascorso questo primo giorno dell’anno nuovo restando in Campania con la propria famiglia: come Zito, Cicerelli e Pucino ad esempio. Chi addirittura non ha lasciato Salerno: è il caso di Signorelli, il quale ha ospitato tutta la famiglia nella nostra Città. Capodanno milanese per Mantovani e Sprocati, entrambi in dolce compagnia. Turista a Torino Alessandro Tuia, avvistato alla Basilica di Superga. Sono rimasti all’interno dei confini nazionali anche Rizzo ed Orlando: il primo a Messina, mentre il secondo in Puglia. Molti altri, invece, hanno intrapreso viaggi oltre confine, o per tornare a casa, o come globetrotter. Schiavi ha optato ancora una volta per la Spagna, destinazione Madrid. Adamonis è tornato nella sua Lituania, mentre Radunovic, causa infortunio, si trova già da diverse settimane e Belgrado. L’altro portiere granata, Michalis Iliadis, è stato avvistato a Nottingham con la propria fidanzata. Kadi è volato in Francia, mentre Popescu ha passato queste giornate nella sua Romania. Insomma spina staccata, in attesa dell’adunata dell’8 gennaio, verosimilmente in ritiro a Cascia, dove saranno messi tutti sull’attenti da Colantuno, con l'obiettivo di tornare quanto prima sulla strada giusta in campionato.

Redazione sport