Salernitana, Rizzo ad un passo dall'addio Confronto in mattinata con Capuano, i dettagli

Giuseppe Rizzo potrebbe a breve dire addio alla Salernitana. E' notizia di questi minuti che il centrocampista, titolare una sola volta durante tutto il girone d'andata, abbia virtualmente raggiunto l'accordo con la Sambenedettese; decisivo un confronto telefonico mattutino con il tecnico Eziolino Capuano che, come rimarcato in questi giorni, è intenzionato a far la spesa nel market Salernitana per rinforzare una squadra che, dal suo avvento in poi, ha cambiato marcia avvicinandosi notevolmente alla zona promozione diretta occupata dal Padova di Bisoli. L'accordo è stato dunque raggiunto: Rizzo andrà nelle Marche con la formula del prestito con obbligo di riscatto oneroso in caso di promozione in serie B dei rossoblu che, con la B in tasca, gli farebbero automaticamente sottoscrivere un contratto triennale alle stesse cifre garantite da Lotito e Mezzaroma. Potrebbero raggiungerlo nei prossimi giorni almeno due tra Popescu, Cicerelli e Kadi. Si chiude dunque senza nessun segno l'avventura dell'ex Perugia all'ombra dell'Arechi, un calciatore corteggiato per un mese e mezzo, ufficializzato dopo una lunga trattativa, ma che non rientrava nei piani di Colantuono. Ora casella over libera e la speranza che il mercato granata si sblocchi quanto prima anche in entrata.

Gaetano Ferraiuolo