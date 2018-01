Serie B: i più "cattivi" del girone di andata Le statistiche del torneo al giro di boa

Siamo al giro di boa. Per il campionato di Serie B è periodo di sosta, in attesa dell'apertura del calciomercato prevista per domani. E' tempo anche di tirare le somme sui numeri del girone di andata. Si è già detto che nell'attuale torneo sono stati riscontrati meno falli e meno provvedimenti disciplinari rispetto a quello scorso. Calciatori più bravi, arbitri più permissivi? Probabilmente entrambi i motivi hanno contribuito al miglioramento delle performance in tal senso. Diamo uno sguardo alle statistiche per vedere quali sono stati calciatori più "cattivi" in questa prima parte del torneo. Presi in esame i falli fatti, le espulsioni e le ammonizioni.

FALLI FATTI

Francesco Di Tacchio AVELLINO 59

Stefano Pettinari PESCARA 50

Andrea La Mantia V. ENTELLA 47

Marco Crimi V.ENTELLA 47

Angelo D'Angelo AVELLINO 47

Joseph Minala SALERNITANA 46

Alessandro Salvi CITTADELLA 44

Simone Pesce CREMONESE 44

Filippo Bandinelli PERUGIA 43

Mariano Arini CREMONESE 43

ESPULSIONI

Emanuele Suagher AVELLINO 2

Alessio Da Cruz NOVARA 2

Andrea Signorini TERNANA 2

Dramane Konate P. VERCELLI 2

Rade Krunic' EMPOLI 1

Mariano Arini CREMONESE 1

Alessio Sabbione CARPI 1

Gennaro Scognamiglio CESENA 1

Alberto Cerri PERUGIA 1

Valerio Di Cesare PARMA 1

AMMONIZIONI

Walter Lopez SPEZIA 10

Simone Pesce CREMONESE 9

Francesco Di Tacchio AVELLINO 8

Santiago Colombatto PERUGIA 8

Simone Bentivoglio VENEZIA 7

Massimo Volta PERUGIA 7

Andrea Coda PESCARA 7

Giuseppe Vives P. VERCELLI 7

Alberto Gerbo FOGGIA 7

Angelo D'Angelo AVELLINO 7

Maurizio Grillo