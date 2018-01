Salernitana, ritiro previsto a Cascia La squadra riprenderà i lavori lunedì prossimo in umbria

Mentre i calciatori si godono il periodo di riposo concesso dalla società, in attesa della ripresa di lunedì prossimo, la dirigenza granata è intenzionata a radunare la squadra agli ordini del tecnico Colantuono nel ritiro di Cascia. Già definito il luogo di ritrovo, resta solo un dubbio legato alla situazione meteorologica. In caso di maltempo si cambia destinazione e il ritiro sarebbe fissato in città. Non tutti i calciatori attualmente appartenenti alla rosa faranno parte del raduno. E' chiaro che qualcuno in lista di sbarco, potrebbe non ritrovarsi per la data fissata. Da domani ufficialmente si aprirà il calciomercato e bisognerà innanzitutto sfoltire un organico assai numeroso, tenendo conto anche della lista over 23.

M.G.