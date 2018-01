Mercato delle altre: pronti due grandi colpi ad Ascoli Il Parma sogna un bomber, Foggia e Spezia su due centrocampisti di qualità

Il calciomercato aprirà i battenti ufficialmente domani, ma tante squadre si stanno già muovendo sia in entrata, sia in uscita. Detto della cessione di Rizzo alla Sambenedettese da parte della Salernitana, riportiamo di seguito i principali movimenti della giornata. La cura Cosmi ha spinto l'Ascoli ad investire nuove risorse: in arrivo almeno due tra Ganz, Melchiorri e Selasi, calciatori che innalzerebbero il tasso tecnico dello sterile reparto offensivo, privo di Favilli fino a fine aprile. In uscita, invece, imminente il passaggio di Perez al Lecce. Lo Spezia, rinvigoritosi dopo gli ultimi risultati positivi, è a caccia di un centrocampista di esperienza: Biondini è il candidato numero uno a vestire la maglia bianconera. Occhio anche al Brescia, con il presidente Cellino che ha già annunciato una sorta di rivoluzione: in procinto di indossare la casacca biancazzurra è l'oramai ex Pescara Mazzotta, elemento assai gradito al tecnico Marino. Il Parma, privo di Ceravolo e forse anche di Calaiò almeno fino a febbraio, si rinfozerà con un bomber: Coda, Di Carmine e Cerri sono i primi nomi sul taccuino della dirigenza, che potrebbe intavolare una trattativa con il Foggia per lo scambio Dezi-Vacca e cedere Barillà all'Empoli. Se il Benevento decidesse di privarsi di Memushay e Viola, sarebbe una vera e propria asta, così come se Orsolini lasciasse Bergamo: il Bari è interessato a tutti e tre e potrebbe collocare altrove Nenè e Kozak. L'Avellino ha deciso di non trattenere Moretti e Paghera e, prima di ufficializzare l'arrivo di Palombi dalla Lazio, dovrà piazzare Ardemagni, sondato da club anche di A ed esteri, ma vincolato ai lupi da un contratto oneroso. Il Santarcangelo aveva fatto un tentativo per Castaldo, ovviamente senza successo.

Gaetano Ferraiuolo