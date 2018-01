Salernitana, proposta ufficiale per Bocalon La società non vorrebbe privarsi del centravanti, ma....

Una notizia piuttosto interessante potrebbe decisamente cambiare i programmi della Salernitana sul mercato: pochi minuti fa, mentre si stava ratificando il trasferimento di Rizzo nelle Marche con la formula del prestito con obbligo di riscatto oneroso, la Sambenedettese ha chiesto ufficialmente al direttore sportivo Fabiani l'attaccante Riccardo Bocalon, giocatore che in B, pur avendo segnato sei reti, ha fatto più fatica del previsto, ma che in Lega Pro ha dimostrato di poter fare la differenza. Al momento Lotito e Mezzaroma non vorrebbero privarsi di un calciatore acquistato per cifre importanti in estate e che, a sua volta, non accetterebbe di buon grado il ritorno in serie C, ma guai a sottovalutare le capacità persuasive di un allenatore esperto, convincente e di esperienza come Ezio Capuano, convinto che la Samb, con Rizzo, Bocalon e Cicerelli, possa davvero diventare la principale antagonista del Padova per il salto diretto di categoria. Difficile che l'affare vada in porto, soprattutto se dovesse partire Rodriguez, ma le vie del mercato sono infinite e, da qui al 31, può accadere davvero di tutto. E' chiaro che l'eventuale addio-o arrivederci- di Bocalon farebbe da preludio all'arrivo a Salerno di un grande attaccante che, quasi certamente, non sarà Massimo Coda. Occhio agli esuberi dalla A e ai possibili addii da Perugia...

Gaetano Ferraiuolo