Il mondo del tifo piange Franco Carosetti Il figlio Fabio colonna di uno degli sponsor della Salernitana

La vita, a volte, sa essere davvero crudele. Due giorni fa festeggiava il Capodanno con gli amici più stretti e con l'inseparabile moglie Lidia, oggi è volato in cielo a causa di un improvviso arresto cardiaco che purtroppo non gli ha lasciato scampo. I tifosi granata, ma soprattutto parenti e tante persone che gli volevano bene piangono la prematura scomparsa di Franco Carosetti, tifoso del Napoli che però aveva a cuore le sorti del cavalluccio marino e che spesso, nonostante i problemi di salute, aveva sfidato il cattivo tempo per recarsi allo stadio per tifare Salernitana. Il granata in fondo è un po' nel suo destino: nel tempo libero amava dipingere quadri che ritraevano l'ippocampo e il figlio Fabio è esponente di spicco del ristorante Non ti Pago, sponsor ufficiale della Salernitana che di recente ha ospitato il Salerno Club 2010 per la tradizionale festa natalizia a cui Franco ha preso parte per un'oretta parlando del suo argomento preferito: il calcio. Cuoco eccezionale, persona perbene e ricca di sentimenti, Franco avrebbe compiuto a breve 72 anni e tempo fa fu operato al cuore, periodo superato brillantemente. Siamo certi che ora saprà trasmettere la sua simpatia e passione anche alla curva Sud del paradiso. Il suo grandissimo amico Gaetano e il Ccsc del presidente Santoro lo ricorderanno con uno striscione in occasione di Salernitana-Venezia.

Gaetano Ferraiuolo