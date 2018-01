La Salernitana è interessata a un calciatore del Bari Il centrocampista non rientra nei piani di Fabio Grosso

Smentite di rito a parte, mister Colantuono è costantemente in contatto con la società per avere a disposizione rinforzi importanti prima della difficile gara contro il Venezia che inaugurerà il 2018. Con la partenza di Rizzo e quella praticamente certa di Della Rocca, la squadra ha bisogno di calciatori forti in mezzo al campo per colmare una lacuna apparsa evidente soprattutto nella seconda parte del girone d'andata. Stando a quanto riferitoci da numerosi colleghi di Bari, il tecnico granata avrebbe già richiesto ufficialmente alla proprietà e alla dirigenza di prendere contatti con l' entourage di Aniello Salzano, centrocampista napoletano di 28 anni che pare non rientrare nei piani di Fabio Grosso e che avrebbe palesato la volontà di cambiare aria e di firmare per qualche club ambizioso che gli garantisca una maglia da titolare.

Dopo la promozione con il Crotone e le sette presenze collezionate in A, la carriera di Salzano sembrava giunta ad una svolta, ancor di più perché si presentò alla torcida biancorossa con un gol fondamentale nel big match di Benevento che sembrava spianare la strada verso la promozione diretta in serie A prima del clamoroso crollo coinciso anche con il suo infortunio. Ora il suo mentore Colantuono gli ha chiesto di tuffarsi in questa nuova avventura e di scartare tutte le altre pretendenti, la sensazione è che si possa entrare nel vivo della questione a metà settimana prossima.

Gaetano Ferraiuolo