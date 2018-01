Serie B: il calciomercato delle altre Le manovre di mercato delle 22 squadre si Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: i marchigiani, dopo gli infortuni di Favilli e Rosseti, sono a caccia di rinforzi in attacco. L'ultima idea è legata al bomber dell'Arezzo, Davide Moscardelli. Ma non solo lui, in dirittura d'arrivo l'affare che porta a Simone Ganz del Pescara, dal quale potrebbe arrivare anche Mamadou Coulibaly. Trattativa in corso anche per Emmanuello del Perugia.

Avellino: molto attivi gli irpini in questo primo giorno di mercato. Praticamente chiuso l'ingaggio di Reno Wilmots, centrocampista classe '97 in arrivo dal KSV Roeselare. Taccone ha annunciato 5-6 colpi, uno di questi è stato praticamente ufficializzato dallo stesso presidente: parliamo del centrocampista ecuadoriano classe '97 Bryan Cabezas, in arrivo dall'Atalanta. Trattativa avanzata anche per Ndoj del Brescia.

Bari: i galletti devo sfoltire un po' la rosa, in questo senso diversi giocatori sono finiti nel mirino delle altri di B, su tutti Fiammozzi, Floro Flores e Tonucci. In entrate interessa Memushaj

Brescia: in uscita Dall'Oglio e Ndoj, in entrata si monitora Mazzota, ma sul gicoatore c'è da battere una nutrita concorrenza.

Carpi: sonda il mercato anche il Capi, il quale ha ricevuto un secco no per Palombi, promesso sposo alla Salernitana, il piano B si chiama Melchiorri.

Cesena: i romagnoli hanno diversi pezzi pregiati richiesti, uno di questi è Kone, cercato dall'Empoli, il quale è disposto ad offrire il cartellino di Luperto in cambio.

Cittadella: il mercato dei veneti. Come consueto, stenta a decollare sia in entrata che in uscita, interessa però il giovane attaccante Vido dell'Atalanta.

Cremonese: nel primo giorno di mercato la Cremonese ufficializza due cessioni: Salviato e Garcia Tena.

Empoli: il primo nome sulla lista dei toscani è Kone, il piano B si chiama Rizzo, ma il giocatore granata ha ormai un piede e mezzo alla Sambenedettese. Gli altri nomi sono quello di Gustafson del Torino ed Hagi della Fiorentina.

Foggia: Vacca è pezzo ambito, su di lui Perugia e Parma, questi ultimi potrebbero offrire Dezi in cambio, il quale ha trovato poco spazio fin ora nelle fila dei ducali. Tentativo del Pisa per Mazzeo, ma operazione molto difficile.

Frosinone: si cercano rinforzi a centrocampo, nel mirino ci sono Mustacchio e Nicola Rigoni. In uscita Mazzotta è richiesto dal Brescia.

Novara: fermi per ora i piemontesi, sia in uscita che in entrata.

Palermo: rosanero assediati dalle richieste, oltre che Nestorosvki, sono molto richiesti Monachello e Struna. In entrata piace Galabinov, messo sul mercato dal Genoa.

Parma: ducali caldi su Vacca del Foggia, ma la priorità è un nome di primissimo livello in attacco. Il sogno è Pazzini del Verona, ma occhio anche al colpo Denis, più defilati Galabinov, Matri e Di Carmine. In uscita Germoni.

Perugia: gli umbri seguono Germoni del Parma, a centrocampo si segue Vacca, o in alternativa Acampora. In uscita Mustacchio è seguito dal Frosinone e Di Carmine dal Parma.

Pescara: gli abruzzesi stanno sfoltendo, in uscita diversi pezzi pregiati, uno di questi sarà con tutta probabilità Simone Ganz.

Pro Vercelli: due ufficialità nella prima giornata di calciomercato per la Pro, arrivati Pigliacelli e Paulino Da Silva.

Spezia: Poco attivi i liguri, in lista di sbarco Juande.

Ternana: sponda rossoverde sono in partenza Simone Franchini e Nicolò Gigli. Il sogno di Pochesci per il proprio centrocampo è Viola del Benevento, ma la trattativa sembra molto ardua.

Venezia: cerca un attaccante di livello anche la squadra di Inzaghi. Sondato Ardemagni, duello con l’Ascoli per il centrocampista Emmanuello.

Virtus Entella: pochi movimenti a Chiavari, si cercherà qualche colpo low cost.

Simone Gallo