Sondaggio: chi cederesti a gennaio della lista over 23? Inchiesta tra i nostri lettori sui calciatori non adatti alla Salernitana

E' vero che a decidere i movimenti di mercato è esclusivamente la dirigenza salernitana, che valuta sotto ogni profilo gli eventuali ingaggi e le cessioni in grado di elevare il grado di qualità della squadra, però nulla toglie che i tifosi possano esprimere il proprio giudizio sul gradimento o meno delle operazioni che si vanno a effettuare sia in entrata che in uscita. Per questo motivo Granatissimi.Ottopagine ha lanciato un'inchiesta sulla propria pagina Facebook: “Chi cederesti a gennaio della lista over 23?”. In tanti hanno risposto e hanno espresso il proprio parere. Rosina, Rizzo, Della Rocca e tanti altri già in lista di sbarco sono i più gettonati.

Riportiamo di seguito i commenti più significativi.

Giovanni Scafuro: Normale che chi non trova spazio va ceduto. Non ho mai capito certi mister che volutamente non danno chance a elementi della rosa. Mistero del calcio. Poi cedono o acquistino chi gli pare. A volte ti fanno perdere qualsiasi forma di entusiasmo.

Vincenzo Rinaldi: Di certo uno tra Rodriguez e Bocalon, poi un centrocampista perché ne serve uno molto forte (regista che imposti il gioco) e Radunovic per un portiere di esperienze capace di fare la differenza (esempio Gomis l’anno scorso ), poi tutti quelli che come Rosina non rientrano in rosa e pesano soltanto sulle casse della società. Bisogna inserire gente che ha voglia di dimostrare il proprio valore, no gente che cerca un contratto vantaggioso sulle ali della gioventù passata (esempio Rosina) .

SA Rossi: Della Rocca, Zito, Rizzo Tuia, Di Roberto e uno tra Rodriguez e Bocalon. E dentro un attaccante vero, due centrocampisti di categoria e magari un difensore centrale under (Luiz Felipe Marchi)

Mimmo DI MA: Rosina, Odjer, Della Rocca, Perico, Tuia, Rodriguez, Radunovic, Rizzo, Di Roberto, Asmah. Forse facevi prima a chiedere chi confermare...

Valerio Magrini: Bocalon, Rodriguez, Zito, Della Rocca , Rosina (a malincuore) , Rizzo (già ceduto) Asmah Gatto, Kadi (in prestito), Cicerelli.

Davide Mecca: Rodriguez, Rizzo, Della Rocca, Zito, Cicerelli, Kadi, Di Roberto.

Christian Disegnatore: Zito, Della Rocca, Rizzo, Rodriguez, mentre punterei di più sui vari Kadi, Cicerelli, Asmah ecc...

Mimmo Orilia: Della Rocca, Rosina, Rizzo e Rodriguez!

Marco Lipari: Zito, Rosina, Della Rocca, Rodriguez, Rizzo, mentre Kadi e Cicerelli in prestito in Lega Pro

Alessandro Giannoccari: Della Rocca, Rizzo, Rosina, Rodriguez,Russo

Carbone Gerardo: Rodriguez, Rosina e Radunovic

Carmine D'Ambrosjo: Bocalon e Signorelli

Donato Caglioni: Bocalon e Rosina

Alfonso Silvestri: Gatto, Della Rocca, Rizzo, Rodriguez, Di Roberto, Rizzo.

Giulio Delle: Bernardini

Plaitano Raffaele: Signorelli, Rodriguez, Zito, Rizzo, Della Rocca, Pucino e Rosina

