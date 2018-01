Serie B: il calciomercato delle altre Le trattative di giornata delle 22 squadre si Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: si limano i dettagli dell'affare che porta a Simone Ganz del Pescara, dal quale potrebbe arrivare anche Mamadou Coulibaly. Prosegue intanto l’asse di mercato con la Juventus, con il baby Davide Di Francesco in viaggio verso Torino.

Avellino: assalto del Parma per Pierre-Yves Ngawa. I ducali pronti a fare uno sforzo economico per assicurarsi il difensore. Sulla via del ritorno Suagher, ma all’Atalanta potrebbe essere chiesto il giovane centrocampista Nicolas Haas.

Bari: il primo colpo invernale dei galletti è il terzino sinistro sloveno Jure Balkovec. Classe '94, proveniente dall'NK Domzale Balkovec. Calda la pista che porta a Memushaj del Benevento. In uscita l'attaccante Michele Portoghese si accaserà a Taranto.

Brescia: in giornata c’è stata un’accelerata per Embalo del Palermo, affare molto vicino alla chiusura. Sempre vive le piste che portano a Sabelli e Mazzotta.

Carpi: sfumato Palombi, i romagnoli hanno praticamente chiuso per Melchiorri del Cagliari.

Cesena: Rigione in partenza, per rimpiazzarlo chiesto Emanuele Suagher, di rientro dal prestito all’Avellino.

Cittadella: aumenta il pressing per Vido dell'Atalanta.

Cremonese: sul taccuino ci sono i nomi di Memushaj e Magnanelli, per il primo non c'è ancora accordo tra le parti, mentre per il secondo le richieste del Sassuolo sono altissime. In difesa resta vivo l'interesse per Cinaglia.

Empoli: Andreazzoli ha chiesto solidità in difesa. In questo senso si segue l’esperto Dainelli del Chievo Verona.

Foggia: Vacca è sempre sul piede di partenza. Per rimpiazzarlo i toscani starebbero penso a Ivan Varone, centrocampista classe 1992 della Ternana. Interessano Salzano e Tonucci del Bari, in cambio i pugliesi offrono Empereur. In attacco spunta il nome di Samuele Longo.

Frosinone: il ciociari cercano muscoli a centrocampo, nel mirino Isaac Cofie e Raman Chibsah.

Novara: i piemontesi si sono fatti sotto per Odjer, messo sul mercato dalla Salernitana. In uscita il Catania avrebbe fatto qualche sondaggio per Gennaro Armeno, esterno mancino classe 1994

Palermo: fermo in entrata il mercato dei rosanero, priorità alle cessioni.

Parma: i ducali vogliono potenziare in maniera decisiva il proprio pacchetto avanzato. Oltra ai vari pezzi da novanta, oggi c’è stato un sondaggio per Christian Kouame del Cittadella.

Perugia: l’attacco degli umbri viene preso d’assalto dalle altre di B. In uscita oltre a Mustacchio, seguito dal Frosinone, sono arrivati diversi sondaggi per Falco, con l’Empoli in testa.

Pescara: gli abruzzesi hanno messo nel mirino Giuseppe Carriero, promettente centrocampista classe 1997 di proprietà della Casertana.

Pro Vercelli: dopo aver ufficializzato Pigliacelli e Paulino Da Silva, la Pro oggi ha tesserato anche il centrocampista brasiliano Gladestony, ex Catania.

Spezia: liguri concentrati sul mercato in uscita, richiesti Okeke, Shekiladze e Calabresi.

Ternana: gli umbri seguono da vicino le sorti di Viola del Benevento, dato in uscita visto il poco minutaggio accumulato. In alternativa cercato Manuel Giandonato, ex Salernitana. In difesa si putna calabresi dello Spezia.

Venezia: Marco Firenze sarà un nuovo calciatore della squadra di Pippo Inzaghi. L'esterno offensivo è in procinto di lasciare la Pro Vercelli.

Virtus Entella: a Chiavari cercano il colpo in attacco, nel mirino Giacomelli del Vicenza e Pasquato del Legia Varsavia.

Simone Gallo