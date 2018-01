Salernitana, passo decisivo verso Palombi Non si può parlare ancora di ufficialità, solo nei prossimi giorni

Tanto tuonò che piovve. Simone Palombi, attaccante classe ’96 della Lazio sarà un rinforzo della Salernitana. Manca l’ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ma ormai l’ex ternana può considerarsi un calciatore granata. Su di lui c’era mezza serie B, ma alla fine il parere di Lotito è stato decisivo. Anche il tecnico Colantuono e il ds Fabiani hanno convinto il co-patron granata a prendere la decisione. Due presenze in Europa League e una in serie A in maglia biancocleleste quest'anno, l’anno scorso a Terni raccolse 28 gettoni di presenza e realizzò otto reti e un assist. Partito con le giovanili della Lazio, esperienze appunto nel campionato Primavera e il passaggio in maglia rossoverde Con il suo arrivo, probabilmente verrà sacrificato uno degli attuali attaccanti. Il maggiore indiziato è Rodriguez, che potrebbe tornare al Chievo Verona.

Maurizio Grillo