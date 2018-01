Foggia, richiesta per Del Pinto. La Salernitana... Spunta un nuovo nome per il centrocampo

Lorenzo Del Pinto potrebbe a breve lasciare il Benevento. Stando a quanto filtra in queste ore, il calciatore sarebbe richiestissimo in serie B e, dopo aver collezionato sette presenze in A, potrebbe accettare un'offerta allettante in presenza di un progetto ambizioso e coinvolgente. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Salernitana avrebbe effettuato un sondaggio in queste ore, ma sabato scorso l'eontourage del centrocampista si è incontrato con la dirigenza del Foggia ragionando sulla base di un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Le parti dovranno riaggiornarsi sul finire di questa settimana, ma l'inserimento della Salernitana, favorito dai buoni rapporti tra le società, potrebbe far cambiare le carte in tavola a patto che Lotito e Mezzaroma trasformino in breve tempo la chiacchierata informale in una trattativa vera e propria. Ancora presto per capire quante possibilità ci siano che l'affare vada in porto; il procuratore, come detto, è in stretto contatto con il Foggia e vorrebbe trovare una nuova sistemazione a stretto giro di posta, Del Pinto dal canto suo non ha fretta e attende sperando nella chiamata giusta qualora davvero si interrompesse il rapporto lavorativo con il Benevento, paizza alla quale ha dato tanto ricevendo affetto, stima e gratitudine professionale. Seguiranno aggiornamenti.

Gaetano Ferraiuolo