Palombi: orgoglioso della mia scelta, forza Salernitana L'attaccante ringrazia i tifosi e riceve l'augurio di Strakosha sui social

Nessuna conferenza stampa di presentazione nè dichiarazioni sul sito ufficiale. E così ha deciso di "mettersi in proprio" salutando la nuova tifoseria attraverso i social network lanciando un messaggio di ringraziamento per chi lo ha accolto trionfalmente e di distensione per chi, al contrario, ha storto il muso ricordando i continui rifiuti estivi. E' tempo di calarsi nella nuova realtà per Simone Palombi, giovane attaccante giunto in prestito secco dalla Lazio che, dopo aver postato su Instagram una foto che lo ritrae con la maglia granata al termine del primo allenamento agli ordini di Colantuono, ha scritto pubblicamente una frase semplice, ma molto significativa: "Fiero e orgoglioso di poter iniziare questa avventura in maglia granata. Ringraizo società e tifosi per la grande accoglienza, con l'augurio di ripagarvi sul campo con gol e sudore. Forza Salernitana". Tra gli oltre 200 commenti spicca quello dell'ex portiere della Salernitana Thomas Strakosha, grande amico di Palombi che ha scritto quanto segue: "In bocca al lupo, fratello. Spacca tutto!". "Spiegaci perchè non volevi venire a Salerno" gli chiede qualche tifoso senza ricevere risposta, altri lo invitano a segnare tanti gol "perchè sei il nuovo Di Vaio e ci devi portare ai play off". Simpatica anche la battuta di un gruppo di ragazzi che gli ricorda di "averlo acquistato al fantacalcio. Non fa niente: vai in serie A con la Salernitana e ti compreremo di nuovo".

Gaetano Ferraiuolo