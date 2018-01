Notiziario granata: differenziato per Perico e Signorelli Doppia seduta di allenamento oggi per la squadra di Colantuono

La Salernitana prosegue la preparazione nel ritiro di Cascia. Anche questa mattina, come avvenuto per la giornata di ieri, è stata dedicata ai test atletici per la valutazione dello stato fisico dei calciatori. Nel pomeriggio gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto l’allenamento con una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni per il possesso palla e da una partita tattica. La seduta è terminata con una partita finale.

Gabriele Perico e Franco Signorelli hanno svolto un lavoro atletico specifico, a causa di postumi da sindrome influenzale. Ricordiamo che seguono un percorso a parte a Salerno gli infortunati Rosina, Tuia, Della Rocca e Orlando. La preparazione riprenderà domani con una doppia seduta al via alle ore 10:00.

M.G.