Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: Alex Valentini, portiere classe '88 del Vicenza, potrebbe essere il volto nuovo per la porta marchigiana.

Avellino: da Brescia confermano la trattativa per Ndoj. Sempre a centrocampo si continua a monitorare Signorelli. Nel frattempo ha firmato il classe '97 Reno Wilmots, arrivato dal Roeselare.

Bari: Marios Oikonomou è a un passo dal diventare un nuovo difensore del Bari. Il difensore greco, in uscita dalla SPAL, ma di proprietà del Bologna è arrivato nel capoluogo pugliese.

Brescia: aumentano le quotazioni di Gustafson del Torino per il centrocampo. Il piano B è Pontisso dell’Udinese.

Carpi: interesse per Monachello, poco utilizzato fin qui a Palermo.

Cesena: ormai prossimi a vestire bianconero Suagher ed Emmanuello.

Cittadella: ingaggiato il terzino, classe '93, Matteo Liviero, cresciuto nelle giovanili della Juventus.

Cremonese: tutto fatto per il terzino destro Sedrick Kalombo, classe '95, in arrivo dal Gubbio

Empoli: il club toscano valuta con attenzione i profili di Calogero Minacori e Silvestre Tripoli, rispettivamente classe 2000 e 2001, entrambi all’Akragas. In uscita Zajc interessa alla Sampdoria.

Foggia: dopo gli arrivi di Greco, Zambelli e Tonucci, il Foggia ha chiesto Del Pinto al Benevento. Sul giocatore c’è anche la Salernitana. In difesa interessa Sini della Viterbese.

Frosinone: il centrocampista Koné del Cesena è ormai il maggiore indiziato per vestire la maglia dei canarini. Si raffredda la pista Chibsah.

Novara: in uscita sondaggio del Crotone per Dickman.

Palermo: accordo raggiunti per l’attaccante del Venezia, Stefano Moreo.

Parma: dopo da Cruz, i ducali potrebbero ingaggiare anche Ahmad Benali, reduce da una prima parte di stagione a corrente alternata al Pescara.

Perugia: potrebbe partire Coccolo, il talento scuola Juve ha molte richieste in Lega Pro.

Pescara: meno sicura, di quanto si potesse pensare fino a ieri, la cessione di Mazzota. Il giocatore è molto apprezzato da Zeman. In entrata, dopo le difficoltà per arrivare a Iannarilli, il nome nuovo per la porta è quello di Fabrizio Alastra, ex Palermo.

Pro Vercelli: ceduto in prestito il portiere Tommaso Nobile al Fano.

Spezia: anche i liguri su David Ivan, centrocampista classe '95, poco utilizzato dalla Sampdoria. Piace anche Palladino per l’attacco.

Ternana: ufficializzato il difensore Michele Rigione, arrivato in prestito dal Chievo, e l’attaccante Federico Piovaccari, tornato in Italia dopo l’esperienza cinese.

Venezia: ufficiale l’arrivo di Firenze in prestito con diritto di riscatto.

Virtus Entella: ufficiale l’arrivo di Leonardo Gatto dalla Salernitana. Ora l’obiettivo è Chiricò.

Simone Gallo