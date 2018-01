Nuova iniziativa del club Mai Sola Il comunicato emesso dall'ufficio stampa

Nuova iniziativa per il club Mai Sola che, dopo aver regalato un sorriso in più a bambini meno fortunati nel giorno dell'Epifania, prosegue con la sua ambiziosa e lungimirante programmazione provando a coinvolgere la tifoseria, la cittandinanza e gli organi di informazioni attraverso dibattiti con tematica completamente diversa da quella calcistica, ma che possono rappresentare un momento di arricchimento culturale per tutti, soprattutto per i più giovani. Ecco il comunicato stampa emesso in queste ore: "Il ciclo di appuntamenti, che si articola in 8 incontri con cadenza mensile, si pone come finalità principale l'apertura del Club al quartiere e alla cittadinanza approfondendo tematiche non solo sportive o legate alla squadra ma anche di carattere socio-culturali di ampio interesse con esperti del settore. Sabato 13 Gennaio 2018 alle ore 16.30 presso la sede del club MAI SOLA SALERNITANA, sita in via M. Pagano, 27 a Fratte. (Salerno) riprenderanno, dopo la pausa natalizia, gli appuntamenti nell'ambito del ciclo di incontri "I Pomeriggi di MAI SOLA" In tale data il Club invita tutti i Soci e quanti fossero interessati a partecipare sulla tematicA "INTOLLERANZE ALIMENTARI E CELIACHIA".La problematica, anche attraverso le domande degli interessati, sarà affrontata dal Biologo NutrizionistaDr Vincenzo Cosimato, specialista in patologia clinica e Consigliere dell’Ordine Nazionale dei Biologi".

Gaetano Ferraiuolo