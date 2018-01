Rassegna Stampa: le notizie di oggi sul calciomercato granata L’apertura dei quotidiani locali e nazionali sul calciomercato della Salernitana

La sessione invernale di calciomercato è iniziata. La Salernitana è chiamata a rinforzare la propria rosa, e nel frattempo bisognerà necessariamente piazzare gli esuberi. Queste le trattative di giornata dei granata, secondo i quotidiani locali e nazionali:

Il Mattino apre con l’intervista fatta direttamente al ds Fabiani sul mercato. Il direttore ha ampiamente fatto intendere che in questa fase di mercato si darà priorità alle cessioni, ma non dà per scontate le partenze di Zito e Rosina, con quest’ultimo attenzionato da Colantuono. Praticamente ufficializzata anche la partenza di Cicerelli, direzione Pordenone, mentre per Odjer si cercherà una sistemazione quanto prima.

Anche La Città conferma la partenza di Cicerelli, con il calciatore che già dovrebbe abbandonare il ritiro di Cascia. In entrata si continua a monitorare la situazione di Del Pinto, in uscita dal Benevento, ma il nome nuovo per il centrocampo è quello di Gennaro Acampora (’94), messo sul mercato dallo Spezia e richiesto da mezza Serie B. Si segue sempre con interesse Bellomo, unico vero trequartista accostato ai granata fin qui.

Per Le Cronache, Del Pinto è l’obiettivo numero uno per il centrocampo granata, ma sul calciatore ci sarebbe forte anche l’interesse del Foggia. La Salernitana potrebbe proporre Odjer ai pugliesi, in modo da assicurarsi le prestazioni dell’ex Pescara. Gli altri nomi in entrata sono quelli di Pellizzer dell’Entella e Cocco del Pescara.

Il Corriere dello Sport parla di un raffreddamento della pista che portava Rizzo alla Sambenedettese, con il giocatore che avrebbe ricevuto diverse offerte in Serie B. In entrata si guarda in casa Pescara con uno tra Cocco e Cappelluzzo che potrebbe finire in Campania.

Anche La Gazzetta dello Sport parla con insistenza della pista che porterebbe l’attaccante Cocco, vecchio pallino di Fabiani, a Salerno. In uscita il Novara molla la presa su Bernardini, destinato a rinnovare con i granata.

Redazione sport