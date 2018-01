Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: rinnovato il contratto con il difensore Guillaume Gigliotti fino al 30 giugno 2020.

Avellino: gli irpini, viste le difficoltà per arrivare a Ndoj, starebbero pensato a Matteo Fedele in uscita dal Foggia.

Bari: ufficializzato l’arrivo di Marios Oikonomou per la difesa.

Brescia: proseguono i contatti con il Torino per Gustafson e con l’Udinese per Pontisso. In uscita Dall’Oglio sta per andare al Catania

Carpi: proposto uno scambio Polidori-Nzola con la Pro Vercelli.

Cesena: ufficializzati Suagher ed Emmanuello. In uscita Panico è ambito da diversi club.

Cittadella: Arrighini è pezzo ambito del mercato di categoria.

Cremonese: anche i grigiorossi si interessano al centrocampista Alberto De Francesco, in scadenza con la Reggina.

Empoli: blindato Luperto, il difensore resta al centro del progetto toscano.

Foggia: non solo Tonucci, ci cerca un altro difensore d’esperienza, sondato Maietta del Bologna. A centrocampo si seguono Cinelli ed Izco.

Frosinone: i ciociari si cautela nel caso dovesse saltare la trattativa per Konè, per cui ballano 100mila euro, l’alternativa è Fossati del Verona.

Novara: il terzino sinistro, classe '94, Gennaro Armeno, passa in prestito alla Reggina.

Palermo: ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Stefano Moreo del Venezia.

Parma: continua la campagna di rafforzamento in attacco, nel mirino anche Ferrante del Brescia. Nel frattempo ufficializzato l’ingaggio di Vacca dal Foggia. In uscita Francesco Corapi passa al Trapani.

Perugia: il difensore Pablo Hernan Dellafiore ha superato il periodo di prova e sarà tesserato dal grifone.

Pescara: risoluzione consensuale per il portiere Vittorio Antonino.

Pro Vercelli: colpo in prospettiva per i piemontesi, in difesa tesserato Leonardo Lucchesi (’99). In attacco aumenta il pressing per Cappelluzzo del Pescara.

Spezia: si complica la pista Palladino per l’attacco, il nodo è l’ingaggio.

Ternana: depositato il contratto di Federico Piovaccari, tornato in Italia dopo l’esperienza cinese. Seguito anche Vantaggiato.

Venezia: dopo aver preso Firenze, i lagunari si candidano nella corsa per Denis. Ufficiale la cessione di Caccavallo al Catania.

Virtus Entella: Borra passa in prestito alla Carrarese.

Simone Gallo