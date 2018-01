Rassegna Stampa: le notizie di oggi sul calciomercato granata L’apertura dei quotidiani locali e nazionali sul calciomercato della Salernitana

La sessione invernale di calciomercato è iniziata. La Salernitana è chiamata a rinforzare la propria rosa, e nel frattempo bisognerà necessariamente piazzare gli esuberi. Queste le trattative di giornata dei granata, secondo i quotidiani locali e nazionali:

Il Mattino apre con il forte interessamento del Novara per Rodriguez. L’attaccante spagnolo sarebbe stato chiesto in prima persona da Corini, e i granata lo cederebbero volentieri ai piemontesi, con cui si è già parlato della situazione legata ad Odjer. Il Novara ha appena venduto Da Cruz al Parma, e quest’ultimo chiuderebbe tutti gli spazi a Calaiò, il quale ora ha davvero la valigia in mano. La Salernitana ci pensa, ma il nodo ingaggio potrebbe essere cruciale. Nel frattempo a centrocampo torna di moda il nome di Augusto Romizi (’90), vecchio pallino granata e legato alla situazione di precarietà del Vicenza.

La Città fa un focus sulla situazione attaccanti: Rodriguez partirà, Cocco è stato messo in stand-by e Calaiò è stato escluso da Fabiani. A centrocampo tengono banco le cessioni di Odjer e Rizzo, mentre in entrata si continuano a monitorare le piste Del Pinto e Bellomo, con Acampora più defilato visto che lo Spezia ha deciso di monetizzate con la sua cessione.

Le Cronache parla di un mercato granata in stand-by con Claudio Lotito impegnato nella corsa alla poltrona di presidente della Figc e con Fabiani in non perfette condizioni fisiche. Si attendono le cessioni di Cicerelli al Pordenone, di Della Rocca alla Triestina e i rientri alla base di Asmah e Rodriguez per procedere ad ulteriori acquisti. A Palombi, che già si sta allenando dovrebbero aggiungersi un difensore (Pellizzer), un centrocampista (Del Pinto) ed un attaccante (Cocco).

Per Il Corriere dello Sport la Salernitana non molla la pista che porta ad Aniello Salzano, su cui c’è anche lo Spezia.

Redazione sport