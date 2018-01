Ecco come giocherebbe la Salernitana oggi e domani Pochi movimenti di mercato finora, in uscita 4-5 elementi

Penultimo giorno di ritiro a Cascia per la Salernitana, che nel pomeriggio scenderà in campo per l'unica seduta prevista per la giornata. La mente è già rivolta alla sfida contro il Venezia in programma all'Arechi nella prima giornata di ritorno. Ci sarà da far fronte alla sostituzione di Minala e Vitale, squalificati dal Giudice Sportivo e Colantuono dovrà trovare adeguata soluzione. Due partenze, quelle di Gatto (Virtus Entella) e Cicerelli (Pordenone) e un arrivo.

In attacco Simone Palombi, sta cercando già di integrarsi con i nuovi compagni. Il suo arrivo comporterà il “sacrificio” di Rodriguez, un attaccante che non è riuscito a sfondare a Salerno, ma che comunque vanta diversi estimatori. Per il calciatore di proprietà del Chievo Verona, non sarà difficile trovargli una collocazione.

La rosa della Salernitana dovrà ulteriormente snellirsi di 4-5 elementi, soprattutto della lista over 23, se si vogliono fare innesti di giocatori esperti per la categoria. Manca ancora tanto alla fine del calciomercato di riparazione e si sa che negli ultimi giorni, per non dire nelle ultime ore, gli “affari” sono più facili da concludere. I calciatori non possono correre il rischio di restare fermi, se non fanno parte del progetto delle loro squadre.

Come giocherebbe oggi la Salernitana

Salernitana (4-4-2): Radunovic; Pucino, Mantovani (Schiavi), Bernardini, Vitale; Kiyine (Di Roberto), Minala, Ricci, Sprocati; Bocalon (Rossi), PALOMBI. A disposizione: Adamonis, Tuia, Perico, Popescu, Asmah, Rizzo, Odjer, Della Rocca, Kiyine, Signorelli, Zito, Alex, Orlando, Kadi, Rosina, Rodriguez.

Come potrebbe giocare a fine mercato:

Salernitana (4-4-2): Radunovic; Pucino, Mantovani (Schiavi), Bernardini, Vitale; Minala, BARILLA', Ricci, Sprocati; Bocalon (Rossi), PALOMBI. A disposizione: Adamonis, Tuia, Perico, PELLIZZER, Popescu, ROMIZI, Odjer, Kiyine, Signorelli, Zito, Alex, Orlando, Rosina, Di Roberto, COCCO.

Maurizio Grillo