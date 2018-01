VIDEO | Orlando: voglia di tornare L'attaccante granata non vede l'ora di mettersi a disposizione di Colantuono

Una buona notizia per i tifosi salernitani. Francesco Orlando, sfortunato esterno d'attacco granata infortunatosi nel periodo del precampionato nell'amichevole mattutina contro il Tolentino, si sta avviando verso la via di guarigione. Il calciatore lavora sodo per farsi trovare pronto quanto prima dal tecnico Stefano Colantuono.

Tanta voglia tornare a giocare e di dimostrare il suo valore: è quello che trapela dal profilo instagram dell'attaccante: “Si continua a lavorare ...!!! ????????? #sempremeno #vogliaditornare #nonsimolla #passodopopasso”, queste le parole e di seguito il video da lui postato.

