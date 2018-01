Mercato: un ex attaccante granata alla corte di mister Gallo Lo Spezia si rafforza nel reparto avanzato

Raffaele Palladino, attaccante ex granata classe '84, passa dal Genoa allo Spezia. Manca solo l'ufficialità. Bel colpo della società ligure che si assicura le prestazioni di un attaccante che in serie B può fare davvero la differenza. Solo quattro presenze in A, senza reti, quest'anno in maglia rossoblu, Palladino vanta un curriculum di tutto rispetto: 211 presenze in massima serie con 24 reti segnate e 86 in cadetteria con ben 27 gol all'attivo. In maglia granata nel 2004-05 segnò ben 15 reti in campionato e 4 in Coppa Italia. A inizio della settimana prossima si metterà a disposizione del tecnico Gallo.

Redazione Sport