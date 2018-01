Mandorlini: archiviazione per il "ti amo terrone" La richiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Verona

Presentata la richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica per quanto riguarda il procedimento penale nei confronti di Andrea Mandorlini, ex allenatore dell' Hellas Verona, che intonò il famoso coro “Ti amo terrone”, in occasione della festa per la vittoria sulla Salernitana nella finale play-off, vinta appunto dalla formazione veneta. La querela fu presentata dall'avvocato salernitano Fabio Moliterno, che a tale proposito ha dichiarato a “la Città”: «Siamo in attesa di conoscere le motivazioni della richiesta del pm per valutare le conseguenti azioni. Ad ogni modo a prescindere da quello che sarà l'esito del procedimento, resto dell'opinione che un personaggio pubblico, specie in ambito sportivo, debba essere da esempio e non alimentare atteggiamenti discriminatori e offensivi».

Redazione Sport