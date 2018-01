Ritiro Cascia: risentimento muscolare per Bernardini Il centrale difensivo e Perico si sono sottoposti a seduta fisioterapica

Sono ripresi questo pomeriggio nel ritiro di Cascia gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento in palestra prima di essere impegnati con un lavoro difensivo ed esercitazioni tattiche. L’allenamento è terminato con un lavoro in attacco. Perico e Bernardini (risentimento muscolare al polpaccio destro, le sue condizioni saranno valutate tra ventiquattro ore) si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Ultima seduta di allenamento nel ritiro umbro fissata per domani alle ore 10:30.

Redazione Sport