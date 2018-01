Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: dopo Ganz e Martinho, in attacco arriva anche Monachello dal Palermo. Sondato l’esperto Mattia Cassani del Bari per la difesa.

Avellino: sempre meno probabile l’arrivo di Ndoj, il calciatore piace all’Hellas Verona in Serie A..

Bari: dopo Oikonomou in difesa tocca al centrocampo, gli obiettivi principali sono Kragl e Memushaj. In uscita c’è da blindare Djavan Anderson, il terzino interessa al Siviglia.

Brescia: lombardi sull’attaccante esterno Kevin Yamga, classe '96, di proprietà del Chievo ma in prestito al Carpi, In uscita Luca Cattaneo sta per approdare al Pordenone.

Carpi: Giancarlo Malcore ha suscitato l’interesse di diversi club più blasonati, anche l’Udinese ci ha fatto un pensierino..

Cesena: sondato il mercato alla ricerca di un terzino, i nomi più caldi sono al momento quelli di Dell'Orco del Sassuolo, e di Miangue del Cagliari..

Cittadella: anche i veneti interessati a Manconi, in uscita dal Novara. Piace Guido Gomez, attaccante classe '94 del Renate.

Cremonese: grigiorossi alla ricerca di un centrocampista, piacciono Alberto De Francesco, in scadenza con la Reggina, e Bianchi dell’Ascoli.

Empoli: l’obiettivo numero uno per la difesa resta Dainelli dell’Empoli.

Foggia: in attacco si aspetta il grande colpo, chiesto Sadiq della Roma, parcheggiato al Torino. Ufficializzato Scaglia.

Frosinone: non solo Koné, i ciociari stanno per prendere anche Chibsah per rimpolpare la mediana.

Novara: si guarda in casa Salernitana per rinforzare la rosa, seguiti l'attaccante Alejandr Rodriguez ed il centrocampista Moses Odjer.

Palermo: meno sicura la partenza di Embalo, il giocatore verrà ceduto solo per monetizzare.

Parma: inarrestabili gli emiliani, nel mirino finisce anche Birkir Bjarnason dell’Aston Villa, ex Pescara.

Perugia: si cerca il tesoretto per puntare a Gennaro Acampora dello Spezia.

Pescara: anche il Nizza interessato a Gaston Brugman. Cappelluzzo torna al Verona.

Pro Vercelli: chiuso Matteo Bertosa, terzino sinistro croato classe '88 prelevato dall'Istria.

Spezia: Granoche potrebbe tornare in Uruguay, i liguri con i soldi risparmiati dall’ingaggio stanno per chiudere con Palladino.

Ternana: con l’arrivo di Piovaccari si restringono ulteriormente le possibilità che Bombagi resti a Terni, il Prodoneno è interessato. In entrata chiesto Melara al Benevento.

Venezia: Matteo Mancosu potrebbe tornare in Italia, i lagunari restano alla finestra. Sempre calda la pista per Vido dell’Atalanta.

Virtus Entella: chiesto Chiricò alla Ternana, sul giocatore ci sono diverse squadre di B.

Simone Gallo