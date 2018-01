Da Alessandria: Bellomo verso Salerno Le parole della dirigenza, la risposta della società granata

Oggetto del desiderio di mister Torrente nella stagione 2015-16, Nicola Bellomo potrebbe vestire la maglia della Salernitana con due anni di ritardo. E' questo quanto svelato dal direttore sportivo dell'Alessandria Massimo Cerri nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Gold nel pomeriggio: "Dovrebbe mancare soltanto qualche giorno al trasferimento, il calciatore ha chiesto un permesso per non rientrare già dal 2 gennaio. Si sta comunque allenando, insieme abbiamo preso una decisione: se non trova una sistemazione entro la fine di questa settimana, tornerà qui. Su di lui ci sono trattative in corso, una particolarmente concreta. La Salernitana? Può essere, in passato c'era stato un interesse anche del Brescia". La società granata, pur senza sbilanciarsi, ha semplicemente ribadito che "prima di acquistare bisognerà cedere qualche elemento. Abbiamo già collocato altrove Gatto e Cicerelli, a breve potremmo piazzare Della Rocca a Trieste". Bellomo è un calciatore di qualità che, in passato, ha fatto benissimo in cadetteria soprattutto con la maglia del Bari. In Lega Pro era stato vicinissimo al trasferimento al Lecce, ma la sua volontà di tornare in cadetteria ha fatto la differenza e l'agente è in stretto contatto con la Salernitana. Lunedì potrebbe essere la giornata decisiva.

Gaetano Ferraiuolo