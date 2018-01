Rassegna Stampa: le notizie di oggi sul calciomercato granata L’apertura dei quotidiani locali e nazionali sul calciomercato della Salernitana

La sessione invernale di calciomercato è iniziata. La Salernitana è chiamata a rinforzare la propria rosa, e nel frattempo bisognerà necessariamente piazzare gli esuberi. Queste le trattative di giornata dei granata, secondo i quotidiani locali e nazionali:

La Città apre con la brusca accelerata che ha fatto registrare la trattativa tra Salernitana ed Alessandria per portare all’ombra dell’Arechi il trequartista Nicola Bellomo (’91). Il quotidiano riporta anche le parole del ds dei piemontesi, il quale conferma la trattativa: «Dovrebbe mancare poco al trasferimento. Si sta comunque allenando, ci siamo accordati che se non dovesse trovare sistemazione entro due o tre giorni tornerà qui. Ma su di lui ci sono trattative in essere, una è molto concreta. La Salernitana? Può essere, c’era stato anche l’interessamento del Brescia, non so se tornerà alla carica». Sempre a centrocampo il quotidiano caldeggia ancora la pista che porta a Lorenzo Del Pinto del Benevento, con il giocatore che sarebbe stato consigliato a sposare il granata da Lucioni e Massimo Coda.

Il Mattino conferma la trattativa per Bellomo, ma la Salernitana vorrebbe pescare ancora in casa Alessandria nel tentativo di piazzare un altro colpo: si guarda con attenzione anche il profilo di Tiago Casasola. Il difensore argentino classe ’95, ha un contratto fino al 2020, e per questo l’Alessandria non lo cederà a cuor leggero. Ma a confermare l’interesse è ancora una volta il ds dei grigi, come scritto dal quotidiano che riprende le sue parole rilasciato a Radio Gold: «Su Tiago non stiamo chiudendo alcuna trattativa, ma il calciatore ha richieste in B, tra cui la Salernitana». In uscita sempre vivo l’interesse del Novara per Rodriguez ed Odjer. Nel caso l’attaccante spagnolo partisse, il sostituto principale dovrebbe essere Cocco del Pescara.

Le Cronache apre con la situazione legata ad Emanuele Calaiò: dopo il rifiuto dell’ex Napoli al Foggia, e lo stop alla trattiva con il Palermo (scelta di Tedino), sul giocatore sarebbe rimasta solo la Salernitana. Il nodo ingaggio però è un fattore determinante, ed attualmente la Salernitana non può permettersi un altro stipendio Top senza fare prima pulizia in casa.

Per La Gazzetta dello Sport il Novara punta forte su Rodriguez per rimpiazzare Da Cruz andato al Parma. Sullo spagnolo di proprietà del Chievo, però, c’è da battere la concorrenza della Pro Vercelli.

